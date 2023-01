MMORPG Albion online zeigt in einer Grafik, wie sehr seine Spieler es lieben, alles zu verlieren

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin.

Unabhängig davon, scheint es Albion aktuell bestens zu gehen und am Horizont zeichnen sich auch schon die nächsten großen Updates an, die mehr Spaß für die Solo-Spieler versprechen.

Einige PvP-Fans merken aber auch an, dass der fehlende PvP-Zwang, vor allem in Anfängergebieten, einen großen Beitrag zu der Beliebtheit des MMORPGs leistet.

Diese Reaktionen gibt es: In dem dedizierten MMORPG-subreddit löste die Grafik von Albion eine lange Diskussion aus. In fast 700 Kommentaren unterhielten sich die User darüber, wie beliebt Sandbox-Spiele mit Full Loot wirklich sind.

Robin weist außerdem darauf hin, dass es sich bei der Zahl nur um die Menge der PvP-Fans handelt. Es gibt aber auch User, die sich mit anderen Inhalten von Albion beschäftigen und mit PvP nichts am Hut haben. Die eigentliche Spielerzahl liegt also höher.

Die Grafik zeigt die Zahl der wöchentlichen Teilnehmer an den PvP-Aktivitäten in Albion. Es ist eine stetig steigende Kurve, die sich aktuell bei etwa 115.000 aktiven Spielern pro Woche eingebendelt hat.

So beliebt ist das PvP in Albion: In dem isometrischen MMORPG Albion Online gibt es PvP-Gebiete, in denen die “Full Loot”-Regel herrscht. Das bedeutet, dass die Spieler nach dem Tod ihre Items und Ausrüstung fallen lassen und sie von anderen aufgehoben werden kann.

