Genshin Impact gehört bald zu den teuersten Spielen, die je produziert wurden – Überholt sogar Star Citizen

Das berühmte Anime-RPG Genshin Impact wird im September 2 Jahre alt. Bis dahin haben die Entwickler nach eigenen Angaben 500 Millionen Euro in das Spiel investiert. Somit gehört Genshin Impact zu den teuersten Spielen, die je produziert wurden.

So teuer ist Genshin Impact: Die Entwickler miHoYo/Hoyoverse starteten mit einem Budget von 100 Millionen Dollar und veröffentlichten das RPG am 28. September 2020. Der Titel gehört mittlerweile zu den größten und beliebtesten Gacha-Games.

Geplant war, pro Jahr weitere 100 Millionen in das Spiel zu investieren. Der CEO Cai Haoyu gab in einem Interview mit dem chinesischen Magazin 16P aber an, dass sich dieser Betrag verdoppelte: Sie stecken 200 Millionen Dollar jährlich in Genshin Impact.

Somit erreicht das Spiel an seinem zweiten Geburtstag die Gesamtkosten von 500 Millionen Dollar und gehört damit bald zu den teuersten Spielen, die jemals entwickelt wurden. Oft gilt Star Citizen, ein Online-Flugsimulator im Weltraum, als das teuerste Spiel in der Entwicklung. Nach Angaben der Entwickler kostete das Spiel bisher 400 Millionen. Genshin Impact hat es also geschafft, Star Citizen zu überholen.

Entwickler produzieren immer mehr Content

Nachdem der Release 2020 ein voller Erfolg war, brachten die Entwickler regelmäßig neue Inhalte, Updates und Events. Aktuell gibt es ein Koop-Event. Auch neue Regionen fügten sie schnell hinzu, passend dazu auch weitere Quests.

Mit den Events kommen immer wieder neue Banner und Figuren, die die Spieler beim „Gebet“, also der Gacha-Mechanik, erhalten können. Mit dem Einsatz der Währung Urgestein zieht man eine Figur oder eine Waffe entsprechend des aktuellen Banners. Alle paar Wochen gibt es neue.

Mit dem vielen Content halten die Entwickler die Spieler bei der Stange, so dass sie immer mehr Zeit und Geld investieren, gleichzeitig aber Spaß an den zahlreichen Inhalten haben. Manche Spieler wollen kein Geld ausgeben und stecken lieber massig Zeit in das Spiel.

Wie viel haben die Entwickler bereits verdient? Obwohl Genshin Impact kostenlos ist, haben miHoYo/Hoyoverse Schätzungen zufolge zwischen 2 und 3,5 Milliarden Dollar mit dem Spiel eingenommen. Genaue Angaben von Seiten der Entwickler gibt es allerdings nicht.

Durch die Möglichkeit für Spieler, die beste Figur beim Gebet zu ziehen, verdienten die Entwickler an 2 Tagen über 10 Millionen Euro. Es scheint sich also für miHoYo/Hoyoverse zu lohnen, in Genshin Impact zu investieren.

Was sagt ihr zu den Produktionskosten von Genshin Impact? Hättet ihr gedacht, dass das Spiel bereits so teuer war? Was denkt ihr über die geschätzten Einnahmen? Spielt ihr Genshin Impact selbst und habt bereits Echtgeld investiert? Oder spielt ihr free2play? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

