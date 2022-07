In Genshin Impact gibt es gerade den besten Charakter – Entwickler verdienen damit in 2 Tagen über 10 Millionen Euro

Mit dem Charakter Kazuha Kaedehara ist einer der beliebtesten und besten Charaktere nach Genshin Impact zurückgekehrt. Die Entwickler freut das, denn die verdienen in zwei Tagen Millionen Euro.

Was ist gerade los? In Genshin Impact ist vor einer knappen Woche das Update 2.8 veröffentlicht worden. Neben neuen Events gibt es auch wieder neue Banner mit alten und neuen Charakteren. Viele User sparen genau dafür ihre Ingamewährung, damit sie zum Start eines solchen Banners auch ordentlich investieren können.

Mit Kazuha Kaedehara ist jetzt ein Charakter zurückgekehrt, auf den viele gewartet haben. Seit dem 13. Juli ist er wieder im Banner verfügbar. Entsprechend sind die Spieler auch bereit, viel Geld für ihren geliebten Charakter zu investieren. Und das macht sich auch finanziell für die Entwickler bemerkbar.

Ob sich Kazuha Kaedehara für euch lohnt, könnt ihr in folgendem Artikel nachlesen:

Der beste Charakter aus Genshin Impact ist für kurze Zeit zurück – Passt in jedes eurer Teams

In China verdienen Entwickler in zwei Tagen mehr als 10 Millionen Euro nur mit iOS

Woher stammen die Zahlen? Die Seite GenshinLab sammelt und wertet Zahlen rund um das Action-RPG Genshin Impact aus. Dazu gehören auch die Einnahmen von Bannern, wo ihr Charaktere ziehen könnt.

In China müssen bestimmte Zahlen und Ingame-Käufe offen gelegt werden, was für eine Transparenz sorgen soll. So müssen in China etwa auch die Gewinnchancen aus Lootboxen deutlich offen gelegt werden (via GameStar.de).

Die Einnahmen in den Tabellen stammen daher nur aus China und iOS. Das bedeutet, dass die Einnahmen noch um ein vielfaches höher sein dürften, wenn andere Länder und andere Betriebssysteme wie Android dazu kommen.

Um wie viel Geld geht es? Auf Genshinlab.com könnt ihr euch die Einnahmen nach Charakteren und auch nach Tagen ansehen. Das aktuelle Banner mit Kazuha Kaedehara hat bereits nach 2 Tagen in China mehr als 10 Millionen US-Dollar eingenommen. Damit gehört das Banner rund um Kazuha zu den erfolgreichsten Bannern in der Geschichte des Action-RPGs:

Warum geben Leute so viel Geld aus? Genshin Impact setzt wie viele asiatische Spiele auf ein Gacha-System, welches wir euch auf MeinMMO ausführlich erklären.

Wollt ihr etwa einen bestimmten Charakter in Genshin Impact haben, dann müsst ihr ihn aus den Bannern ziehen. Diese Banner funktionieren wie Lootboxen: Ihr könnt bis zu 10 Mal auf einmal ziehen und darin sind dann 10 Items, im besten Fall auch ein Charakter. Im schlimmsten Fall liegen die Kosten für einen bestimmten 5-Sterne-Charakter bei 440 Euro.

Wollt ihr nun unbedingt einen Charakter wie Kazuha Kaedehara haben, dann könnt ihr in der Theorie viel Geld in das Game stecken.

Ein YouTuber wollte anderen Usern beweisen, wie doof es eigentlich ist, wenn man viel Geld in so ein Game steckt. Dieser investiert tausende Euro in das Spiel und glaubt auf diese Weise zu verhindern, dass Leute ihr ganzes Vermögen in so ein Spiel stecken:

YouTuber steckt viel Geld in Genshin Impact, damit ihr seht, wie doof das ist