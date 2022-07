Der beste Charakter aus Genshin Impact ist für kurze Zeit zurück – Haut euer gespartes Urgestein raus

Viele Spieler haben darauf gewartet und nun ist es soweit: Kazuha Kaedehara ist zurück in Genshin Impact. Er gilt als der beste Charakter im Spiel – es kann sich also richtig lohnen, euer Urgestein auf den Putz zu hauen. MeinMMO berichtet über den Helden und was ihn so besonders macht.

Warum ist er der beste? Der 5-Sterne-Charakter Kazuha Kaedehara bringt nicht nur überaus nützliche Skills mit, sondern passt auch noch bequem in jedes eurer Teams. Bevor er in Genshin Impact erschien, galt Venti lange als die nützlichste Figur, doch er wurde von Kazuha abgelöst.

Gerade im Endgame-Dungeon, der gewundene Abgrund, kann der Anemo-Nutzer punkten. Wenn man nach den Auswertungen von knapp 6.000 Spielern in den schwersten Ebenen des Dungeons geht, ist Kazuha mit 95,7 % derzeit der meistgenutzte Charakter (via spiralabyss.org).

Zusätzlich kann er sowohl als Support in eurem Team fungieren als auch als Damage-Dealer. Letztes kommt aber erst infrage, wenn ihr Sternbilder von ihm sammelt. Solltet ihr also bereits Besitzer von Kazuha sein, kann es sich trotzdem lohnen, an seinem Banner zu ziehen.

Weitere sehr starke und nützliche Helden seht ihr bei uns im Video:

Was kann Kazuha Kaedehara, das ihn von den anderen abhebt?

Er kann alle drei Rollen (Main-DPS, Sub-DPS und Support) in einem Team übernehmen und passt dazu als bewegliche Anemo-Unit in jede Gruppenkonstellation.

Gerade, wenn ihr keine Sternbilder für Kazuha freigeschaltet habt, eignet er sich am besten als Support und/oder Sub-DPS. Denn mit seiner Spezialfähigkeit errichtet er ein Feld, das den Gegnern kontinuierlichen Schaden zufügt und Verwirblungen auslöst.

Rüstet ihr ihn zusätzlich mit dem Artefakt-Set „Grünlicher Schatten“ aus und schaltet sein passives Talent „Poesie von Fuubutsu“ frei, ist er ein noch besserer Support. Kazuha schwächt mit dem Artefakt-Set nämlich den Widerstand der Gegner gegenüber dem Element, das er vorher verwirbelte, um 40 %. So können die anderen Figuren in eurem Team noch mehr Schaden ausüben, wenn sie genau dieses Element einsetzen.

Genshin Impact: Die besten Build-Optionen für Kazuha, die ihr spielen könnt

Außerdem gewehrt ihm das Talent, den Elementarschaden seiner Teammitglieder zu erhöhen, die sich im Feld seiner Spezialfähigkeit befinden. Die Erhöhung des Elementarschadens basiert auf den Punkten seiner Elementarkunde. Je mehr Elementarkunde Kazuha hat, desto mehr stärkt er seine Truppe.

Weiterhin zieht seine Elementarfähigkeit Feindgruppen zusammen, richtet Schaden an ihnen an und macht es für ihn und seine Teammitglieder einfacher alle Gegner gleichzeitig zu treffen. Unwahrscheinlich nützlich im gewundenen Abgrund, wo die Kontrahenten gerne mal verstreut herumstehen und es auf jede Sekunde ankommt.

Wie wird er noch nützlicher? Solltet ihr zu den Glücklichen gehören, die Sternbilder von Kazuha ziehen (können), wird er noch stärker. Gerade das 1. und 2. Sternbild verstärken die Schadens- und Support-Möglichkeiten von ihm immens. Es befähigt ihn nochmal mehr der Main-DPS der Gruppe zu werden.

Wann könnt ihr ihn bekommen? Kazuha ist ab heute, dem 13. Juli, bis zum 2. August, um 18:59 Uhr erhältlich. Ihr habt somit 3 Wochen Zeit, ihn aus dem Banner zu kriegen.

Solltet ihr also noch Urgestein übrig haben und nicht gerade auf die neuen Sumeru-Charaktere sparen, dann schlagt definitiv bei Kazuha zu. Oder habt ihr das bereits getan? Einige MeinMMO-Leser berichteten schon in den vergangenen Kommentaren darüber, direkt an seinem Banner zu ziehen, wenn er herauskommt.

