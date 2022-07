Genshin Impact zeigt 3 kommende Charaktere – 2 davon beherrschen völlig neues Element

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr zu den neuen Figuren und dem kommenden Update? Seid ihr schon gespannt auf Sumeru oder habt ihr noch genug mit dem aktuellen Content zu tun? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was sagen Leaks zu den neuen Charakteren? Bis Patch 3.2 wurde von Leakern aufgelistet, welche Charaktere kommen, was sie können und welche Rarität viele von ihnen haben (via reddit ). Darunter auch die 3 neuen Helden:

Wann kommen die 3 Helden? Wann genau und in welchem Banner die 3 neuen Helden in Genshin Impact erscheinen, wissen wir jetzt noch nicht. Allerdings sollten sie während Patch 3.0 erhältlich sein.

