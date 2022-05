Genshin Impact: Alles zu Patch 2.8 – Leaks, Release, Banner, Charaktere

Genshin Impact verschob zwar den Patch 2.7 auf unbestimmte Zeit, dennoch findet die Beta zum Update 2.8 wie gewohnt statt. Wir von MeinMMO fassen euch deswegen wieder einmal alles zu den kommenden Inhalten und Leaks zusammen.

Welche offiziellen Infos haben wir? Genshin Impact kündigte auf Twitter einen neuen Charakter an: Shikanoin Heizou. Er ist ein talentierter Detektiv aus Inazuma und soll ziemlich klein sein. Welche Waffe der Anemo-Nutzer Heizou schwingt und welchen Seltenheitsgrad er besitzt, ist bisher nicht offiziell bekannt.

Wann erscheint Patch 2.8? Das wissen wir nicht. Selbst der kommende Patch 2.7 wurde verschoben, da die Corona-Situation in China derzeit ziemlich schwierig ist.

Auch Ingame wurden die aktuellen Gacha-Banner mit Ayaka Kamisato und den beiden 5-Sterne-Waffen „bis zum Ende von Patch 2.6“ verlängert. Ein konkretes Release-Datum gibt es also weder für Patch 2.7 noch 2.8.

Gibt es bereits Leaks zu Patch 2.8? Die gibt es, da die Beta-Phase bereits in vollem Gange ist. Wenn ihr also nicht an Leaks interessiert seid, lest den Artikel nicht weiter.

Ayaka Kamisato gehört zu den stärksten Charakteren im Spiel. Weitere starke Charaktere könnt ihr in unserem Video sehen:

Leaks zu den Fähigkeiten von Anemo-Nutzer Shikanoin Heizou

Was kann Heizou? Heizou soll ein 4-Sterne-Charakter werden und einen Katalysator als Waffe benutzen (via Honey Impact). Gameplay und Animationen zu Heizou könnt ihr in dem reddit-Post ansehen:

Standardangriffe: Führt bis zu fünf Hiebe und Tritte nach vorn aus, die Anemo-Schaden ausrichten.

Führt bis zu fünf Hiebe und Tritte nach vorn aus, die Anemo-Schaden ausrichten. Heftige Schläge: Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und führt einen Kick aus, der Anemo-Schaden anrichtet.

Verbraucht eine gewisse Menge Ausdauer und führt einen Kick aus, der Anemo-Schaden anrichtet. Angriffe aus dem Fall: Heizou verletzt dabei alle Gegner in seinem Pfad. Kommt er am Boden auf, verursacht er Anemo-Flächenschaden.

Elementarfähigkeit:

Drücken: Verursacht mit einem Faustschlag Anemo-Schaden.

Gedrückt halten: Verursacht Anemo-Schaden. Ihr sammelt Energie, um pro Stapelung höheren Schaden auszuteilen („Declension“).

Declension: Ihr könnt bis zu 4 Stapelungen anhäufen. Erreicht ihr die maximalen Stapelungen, wird der nächste Faustschlag noch stärker. Declension hält 60 Sekunden an.

Abklingzeit: 10 Sekunden.

Spezialfähigkeit:

Ihr löst einen explodierenden Kick in der Luft aus und macht Anemo-Flächenschaden. Wenn der Kick einen Gegner trifft, der von Hydro/Pyro/Kryo/Elektro betroffen ist, wird er mit „Windmuster Iris“ versehen.

Windmuster Iris explodiert kurz darauf und richtet Flächenschaden mit dem Element an, von dem der Gegner betroffen war.

Maximal können 4 Gegner gleichzeitig mit einem Kick mit Windmuster Iris versehen werden.

Ein Feind kann nicht von mehreren Windmuster Iris und mehreren Elementen gleichzeitig betroffen sein.

Abklingzeit: 12 Sekunden.

Energiekosten: 40.

Sternbilder:

1. Sternbild: Wenn Shikanoin Heizou eingewechselt wird, erhört sich seine Geschwindkeit für Standardangriffe für 5 Sekunden um 15 %. Außerdem bekommt er eine Stapelung von Declension. Der Effekt kann einmal alle 10 Sekunden ausgelöst werden.

2. Sternbild: Wenn der Kick der Spezialfähigkeit explodiert, saugt er nahegelegene Gegner an.

3. Sternbild: Die Talent-Stufe der Elementarfähigkeit steigt um 3.

4. Sternbild: Wenn ihr mit dem Kick der Spezialfähigkeit Windmuster Iris auf die Feinde castet und die Iris explodiert, regeneriert ihr 9 Elementarenergie. Jede weitere Explosion des einen Kicks gibt euch 1,5 Elementarenergie zurück. Insgesamt könnt ihr so 13,5 Elementarenergie mit einem Einsatz der Spezialfähigkeit zurückgewinnen.

5. Sternbild: Die Talent-Stufe der Spezialfähigkeit steigt um 3.

6. Sternbild: Jede Stapelung von Declension erhöht die kritische Rate des Faustschlags um 4 %. Wenn ihr einen starken Faustschlag mit 4 Stapelungen auslöst, erhöht sich dessen kritischer Schaden um 32 %.

Passive Talente:

„Pre-Existing Guilt“: Verringert euren Ausdauerkonsum aller Teammitglieder um 20 %, wenn ihr sprintet. Der Effekt kann nicht mit anderen, denselben Effekten gestapelt werden.

„Paradoxical Practice“: Wenn Heizou eine Verwirblung auslöst, während er auf dem Feld ist, bekommt er eine Stapelung von Declension. Der Effekt kann einmal alle 0,1 Sekunden ausgelöst werden.

„Penetrative Reasoning“: Wenn die Elementarfähigkeit einen Feind trifft, wird die Elementarkunde von allen Teammitgliedern, außer Heizou selbst, für 10 Sekunden um 80 Punkte gesteigert.

Wenn ihr euch auf den Release von Heizou vorbereiten möchtet, findet ihr hier die geleakten, benötigten Materialien für seine Level-Ups:

Sonstige Leaks zu Heizou:

Profilbild und Splash-Art (via reddit).

Spezielles Gericht – es erhöht den Angriff aller Teammitglieder um 66–95 für 300 Sekunden. Im Koop gilt das nur für eure eigenen Figuren (via reddit).

Leaks zu kommenden Bannern in Patch 2.8

Welche Charakter-Banner sollen erscheinen? Das ist noch nicht wirklich bekannt. Es stehen nur Spekulationen im Raum. Die 5-Sterne-Charaktere Klee, Kazuha und Yoimiya sollen demnach einen Rerun in Patch 2.8 erhalten (via reddit).

Ansonsten kann man wahrscheinlich fest mit Shikanoin Heizou als 4-Sterne-Charakter in einem der kommenden Banner rechnen.

Welche Waffen-Banner sollen erscheinen? Darüber ist man sich bisher auch nicht im Klaren. Derzeit gibt es nur einen Leak eines neuen Einhänders, der den Namen „This is a sword“ tragen soll (via reddit). Jedoch weiß man nicht, ob es eine 4-Sterne-Event-Waffe oder eine Gacha-Waffe wird.

So soll das Schwert aussehen:

Was soll das Schwert können? Es hat wohl auf Level 90 einen Basis-Angriff von 541 und als Sub-Stat Angriff %. Der Effekt der Waffe befähigt euch, alle 8 Sekunden einen „Hewing Gale“ auszulösen, wenn Standardangriffe, heftige Schläge oder Angriffe aus dem Fall den Gegner treffen. Daraufhin verursacht der Hewing Gale Flächenschaden basierend auf 180 % des Angriffs. Zudem steigert es euren Angriff um 15 % für 8 Sekunden (via reddit).

Leaks zu zukünftigen Skins in Patch 2.8 und anderen Updates

Welche Charaktere sollen Skins erhalten? In Patch 2.8 sollen die Mondstadt-Helden Fischl und Diluc jeweils einen Skin bekommen (via reddit). Während Fischls Skin eine Rarität von 4-Sternen besitzt, wird Dilucs Skin der erste sein, der mit 5-Sternen kategorisiert wird (via reddit).

Weiterhin gibt es zwei Bilder, die in den Dateien von Genshin Impact gefunden wurden, die etwas auf die Skins schließen lassen:

Fischl (via reddit).

Diluc (via reddit).

Außerdem soll Dilucs Skin eine Schriftrolle beinhalten. Es wird vermutet, dass sie für die Idle-Animation genutzt wird (via reddit).

In „weiter Zukunft“ sollen außerdem Saccharose und Amber die nächsten Heldinnen werden, die einen Skin bekommen (via reddit). Diese zwei Skins sollen Schmetterlinge thematisieren.

Events, die in Patch 2.8 kommen sollen

Diese Events sollen in Patch 2.8 stattfinden:

„A Summer Sea Sojourn“: Ähnlich wie bei Patch 1.6, schickt euch das Event auf Sommer-Inseln, die ihr erkunden und Event-Währung sammeln könnt. Für 2.000 Stücke dieser Währung, könnt ihr 1x den Charakter Fischl als Geschenk einlösen (via reddit). Die Sommer-Inseln halten einige Challenges und Quests für euch bereit (via reddit).

„Evermotion Mechanical Paintings“: Ein Puzzle-Event, bei dem ihr 6 Puzzle-Stücke in richtiger Ausrichtung und an spezifische Orte platzieren müsst, um das Bild richtig zusammenzusetzen (via reddit).

Hangout-Event mit Heizou (via reddit).

Sonstige Leaks zu Patch 2.8

Welche Leaks gibt es noch?

Dieselben, fallengelassenen Items, wie Gegner-Drops, werden nun gestapelt und liegen nicht mehr vereinzelt in der Gegend herum (via reddit).

Am PC könnt ihr 45 FPS einstellen (via reddit).

Feinde auf der 12. Ebene des gewundenen Abgrunds (via reddit).

Neue Möbel für das Housing-System (via reddit). Sie erinnern vor allem an den Charakter Klee.

Im Buch eurer Abenteurerlizenz wird es neue Quests geben (via reddit).

Mehr Story und Hintergrundinfos für Diluc und Kazuha (via reddit).

Ihr könnt auswählen, ob ihr vergangene Quest-Ressourcen, wie Audio-Dateien, deinstallieren möchtet (via reddit). Ihr könnt sie nach Deinstallation jedoch auch wieder installieren, die Entscheidung ist nicht permanent. Dies ermöglicht euch, Speicherplatz zu sparen.

