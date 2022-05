Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ist die Version überhaupt noch in Entwicklung? Offiziell ja. Das letzte, vorherige Statement dazu stammt von Entwickler Sam Lai aus einem Interview (via RPG Site ) vom 25. September 2020.

Update vom 6. Mai 2022 : miHoYo hat bekannt gegeben, dass sie immer noch aktiv an einer Switch-Version arbeiten: „Die Switch-Version ist immer noch in Entwicklung und wir werden mehr Informationen dazu veröffentlichen, wenn wir weiter fortgeschritten sind (via gonintendo.com ).“

