Genshin Impact Harz farmen – So erhaltet ihr zerbrechliches und ursprüngliches

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Gebt ihr täglich euer ursprüngliches Harz aus? Wofür nutzt ihr es am Häufigsten? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was ist ursprüngliches Harz? Das ursprüngliche Harz ist eine Währung, die in Genshin Impact als Energiequelle fungiert. Sie wird euch oben rechts am Bildschirm angezeigt. Alle 8 Minuten regeneriert sich eine Einheit ursprüngliches Harz, insgesamt können 160 generiert werden.

Ihr nehmt es mit einem Gegner auf, um Materialien, Erfahrungspunkte und Level-Bücher zu farmen – Um Die Belohnungen zu erhalten, will das Spiel eine bestimmte Anzahl an ursprünglichem Harz von euch haben. Eure Möglichkeiten für das tägliche Farmen sind dadurch begrenzt.

