Genshin Impact: Private Server auf PC, PS5 und Mobile – Ist das erlaubt?

World Eternal Online ist ein neues MMORPG, das im Trailer an ein Musical erinnert und sich in einer offenen Alpha befindet.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ob sich Spieler nun auf Privatservern von Genshin Impact einloggen oder nicht, ist jedem selbst überlassen – Doch es kann zu Banns des richtigen Accounts führen. Was sagt ihr zu dem Thema? Habt ihr schon mal auf einem Grasscutter-Server gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Insert

You are going to send email to