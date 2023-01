Genshin Impact schenkt euch eine 4-Sterne-Figur nach Wahl – Doch ihr müsst euch beeilen

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr zu dem Event “Nacht des kristallklaren Saitenklangs”? Nehmt ihr daran teil und sichert euch eine der 4-Sterne-Figuren aus Liyue? Welche möchtet ihr haben? Wird es der neue Charakter Yaoyao oder doch eine der älteren? Pullt ihr auf die neuen Event-Banner, um euch Alhaitham oder Xiao zu sichern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Innerhalb eines Events könnt ihr ab morgen, den 19. Januar 2023, eine 4-Sterne-Figur eurer Wahl in Genshin Impact erhalten. Wir von MeinMMO erklären euch, was ihr dafür tun müsst.

