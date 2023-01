Genshin Impact: Spieler besiegt schwierigen Boss mit einem Level-1-Charakter

Ein Spieler in Genshin Impact nahm sich vor, den Boss Azhdaha zu besiegen und dabei lediglich Kequing auf Level 1 zu nutzen. Auf reddit teilt er seinen Erfolg.

Der Nutzer NorseFTX hat auf reddit gezeigt, wie er sich selbst eine Challenge gesetzt und diese gemeistert hat. Er bezeichnet sich als “Fake-Spieler in Genshin Impact”, weil er sich lieber auf Missionen solcher Art konzentriert, als auf den Gewundenen Abgrund.

Kequing sei sein Lieblingscharakter, er habe sie aber, seit er mit dem Spiel 2020 anfing, nicht gezogen. Deshalb habe er sich überlegt, wie er seinen Pull zelebrieren könnte, wenn es dann soweit ist: Er wollte Azhdaha besiegen. Nur mit Kequing. Ohne sie zu leveln. Er wollte “es wert sein, Kequing seinen Main nennen zu dürfen”, schreibt er unter dem reddit-Thread. Nun war es soweit.

Was ist das für ein Boss? Azhdaha, ein alter Drache, ist ein wöchentlicher Boss in Liyue. Er gilt als einer der stärksten Gegner in Genshin Impact. Man schaltet ihn frei, indem man die zweite Story-Quest von Zhongli abschließt.

Azhdaha nutzt, je nach Woche, unterschiedliche Elemente. In diesem Fall waren es Hydro- und Elektro-Angriffe. Da der Spieler kein hohes Level hatte, begegnete er dem Boss nicht auf Level 90, sondern auf Level 60.

Seine Gruppe bestand nur aus Kequing auf Level 1

NorseFTX trat Azhdaha gegenüber und hatte nur seine Level-1-Kequing im Team, keine anderen Figuren. Dafür sei sie aber vollständig ausgerüstet gewesen, schreibt er im reddit.

Welche Ausrüstung nutzte er? Für seine Mission rüstete der Spieler Kequing mit einem Black Sword auf Level 90 aus. Als Artefakte wählte er zweimal Thundering Fury und zweimal Gladiator.

Buff-Food, also Gerichte, die seine Verteidigung, Angriff und Krit-Rate steigern, habe er zwar in vielen seiner Versuche benutzt, im erfolgreichen Durchlauf aber nicht: “Ich habe Essen in vielen Runs verwendet, war aber nicht erfolgreich”, schreibt er.

Wie hat er es geschafft? Auf reddit gibt der Spieler einige Tipps, um Azhdaha zu besiegen:

Sein hauptsächlicher Plan sei es gewesen, vor dem Boss zu bleiben, um Hiebe mit dem Schwanz des Drachen zu vermeiden.

Die meisten seiner Tode seien durch schwer auszuweichende Attacken erfolgt. Es lohnt sich also, die Angriffe genau zu kennen.

Der Boss spawnt Wasserblasen, die euch töten. Die sind zufällig, wodurch man manchmal einfach Pech hat.

Um den Elektro-Glyphen auszuweichen, muss man vor- und zurücklaufen.

Er gibt an, über 40 Versuche gebraucht zu haben, bis Azhdaha endlich besiegt war. Der letzte Kampf habe etwa 30 Minuten gedauert. Ohne sein ausführliches Boss-Wissen hätte er vermutlich deutlich mehr Versuche benötigt.

Was sagt ihr zu der Mission des reddit-Nutzers? Habt ihr euch auch schon mal ein ähnliches Ziel in Genshin Impact oder einem anderen Spiel gesetzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

