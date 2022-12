Entwickler versuchen den bekanntesten Leaker von Genshin Impact zu finden – Darum hört er jetzt auf

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr davon, dass HoYoverse und Cognosphere nun gegen Leaker vorgehen und deren Identität suchen? Seid ihr traurig oder eher froh, dass UBatcha1 nichts mehr posten wird? Was denkt ihr über Leaks generell – Sind es für euch nervige Spoiler, oder ein spannender Blick in die Zukunft von Spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

UBatcha veröffentlichte in 5 Tweets ein Statement. Darin gibt die Person an, nie von HoYoverse direkt kontaktiert worden zu sein.

