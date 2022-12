Neues Koop-Spiel erinnert an Stardew Valley mit schönerer Grafik – Kommt 2023 für Nintendo Switch

Fae Farm ist ein kommendes Koop-Spiel von Wholesome Games, das erstmalig bei der letzten Nintendo Direct angekündigt wurde. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

Zu Beginn des Trailers sehen wir 4 Spieler auf einer Farm arbeiten, auf der buntes Gemüse wächst. Zwischen den Beeten läuft ein Huhn. Einer der Spieler hält daraufhin einen Zettel hoch, an den nun gezoomt wird: Offenbar ist es eine Crafting-Anleitung.

In der nächsten Szene sieht man eine Figur schwimmen, weitere laufen umher und erkunden die märchenartige Spielwelt. Es gibt unterschiedliche Jahreszeiten, so liegt in einem der Ausschnitte beispielsweise Schnee. Außerdem sehen wir die Figuren Bäume fällen, Erze abbauen und Blumen sammeln.

Am nächsten Ingame-Tag erledigt die Figur dann Einkäufe in einem niedlichen Dörfchen und kommt zurück zur Farm, um das Haus einzurichten. Dafür benutzt sie verschiedene Möbelstücke, die teilweise magisch aussehen – Darunter ein Hexenkessel.

Ein magisches Stardew Valley in 3D

Was ist das für ein Spiel? Fae Farm bringt euch auf die magische Insel Azoria, wo ihr eure eigene Farm aufbauen müsst. Die könnt ihr allein oder im Koop mit bis zu 3 Freunden (lokal oder online) bewirtschaften. Ihr baut Gemüse an, haltet Tiere und könnt die Farm sowie euer Haus nach euren Wünschen dekorieren.

Im Dorf gibt es einige Nachbarn, mit denen ihr redet und nach und nach Freundschaften aufbaut. Dadurch erfahrt ihr auch ihre Lebensgeschichten.

So klingt es erstmal wie eine neue Version von Stardew Valley mit einer hübschen Grafik. Allerdings legt Fae Farm viel Wert auf Magie. Innerhalb der Story findet ihr heraus, dass Menschen und Elfen einst zusammenlebten, doch durch ein Unglück getrennt wurden. Ihr seid dafür zuständig, die Harmonie wiederherzustellen.

Diese Inhalte bietet es noch:

Individuelle Charaktergestaltung

Verliese, die als Dungeons fungieren. Dort müsst ihr mit eurer Magie Monster bekämpfen.

Verschiedene Tierarten, die ihr sammeln könnt

Crafting

Angeln

Schwimmen

Wann erscheint Fae Farm? Das niedliche Koop-Game soll im Frühling 2023 erscheinen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Zudem ist bekannt, dass es erstmal nur auf der Nintendo Switch spielbar ist.

Was sagt ihr zu Fae Farm? Habt ihr euch schon mit euren Freunden verabredet, um es nächstes Jahr zu spielen? Was gefällt euch daran besonders? Seid ihr eher angetan vom Stardew-Valley-ähnlichen Gameplay, oder von der Magie? Hofft ihr, dass es irgendwann auch für den PC und andere Konsolen erscheint? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!