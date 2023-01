Genshin Impact: Alles zu Update 3.4 – Release-Date, Banner, Charaktere

In Genshin Impact startet im Januar das Update 3.4. Das bringt euch zahlreiche Neuigkeiten wie die Charaktere Alhaitham und Xiao. Wir von MeinMMO fassen euch das Wichtigste zusammen.

Was sind die Highlights von 3.4? Der Patch bringt einige Neuerungen, die in einem Livestream vorgestellt wurden, darunter:

Neue Charaktere Alhaitham und Yaoyao

Eine neue Region in Sumeru, die “Wüste von Hadramaveth”

Neue Kleider für Lisa und Ayaka

Das Laternenritual-Event kehrt zurück

Innerhalb der Story hoffen Spieler außerdem auf ein Treffen der Figuren Venti und Zhongli beim Laternenritual. Das Event kann sich Venti als Barde nicht entgehen lassen und hofft auf eine Möglichkeit, als Opening Act auftreten zu können. Dabei steht Liyue unter der Gottheit Rex Lapis, der unter dem Decknamen Zhongli in der Stadt lebt.

Entsprechend gespannt sind nun einige Spieler, wie das Aufeinandertreffen der beiden Gottheiten ablaufen wird, da dies das erste Mal wäre, dass sie eine Interaktion der zwei Archons mitverfolgen können.

Wann erscheint das Update? Am 18. Januar 2023 startet die neue Version von Genshin Impact. Ihr könnt das Update bereits jetzt herunterladen, sogar während ihr spielt.

Alte Figuren kehren zurück, doch auch 2 neue hält das Banner bereit

Welche Banner wird es in Version 3.4 geben? In der ersten Phase wird es die Event-Banner mit Alhaitham und Xiao als 5-Sterne-Charaktere geben. In der 2. Phase gibt es Reruns von Hu Tao und Yelan. Yaoyao wird in beiden Phasen auf den Event-Bannern dabei sein.

Das ist Alhaitham: Alhaitham ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements Dendro. Im Kampf nutzt er einen Einhänder. Die Figur stammt aus Sumeru und arbeitet für die dortige Akademie, wo Alhaitham Erkenntnisse dokumentiert und neue Verordnungen ausarbeitet.

Die Fähigkeiten des Charakters drehen sich um die “Spiegel”, die um Kampf um ihn herum schweben. Sein E-Angriff beschwört bis zu 2 Spiegel (Maximum von 3), welche die Gegner auf dem Feld angreifen. Die Stärke des Angriffs hängt von der Menge der gesammelten Spiegel ab.

Mit seiner Ult-Fähigkeit generiert Alhaitham ein Kraftfeld und alle Gegner darin erleiden mehrfachen Dendro-Schaden. Wenn zu dem Zeitpunkt Spiegel auf dem Kampffeld aktiv sind, werden sie verbraucht, um den Schaden des Angriffs noch mal zu erhöhen.

Ein Video zum Gamplay und dem Charakter von Alhaitham könnt ihr euch hier anschauen:

Das ist Yaoyao: Bei Yaoyao handelt es sich um eine 4-Sterne-Figur aus Liyue. Sie kämpft mit einer Stangenwaffe und nutzt ebenfalls das Dendro-Element. Yaoyao ist die jüngere Schwester von Xianling und dient der Figur Ganyu als Assistentin.

Yaoyao ist der erste Dendro-Heiler in dem Spiel, kann aber auch als Sub-DD verwendet werden. Sie kann den Hasen Yuegui beschwören, der die Gegner mit Radieschen bewirft, und sie dadurch mit dem Dendro-Element belegen.

Sofern Yaoyaos HP sich unter 70 % befinden, wird sie mit den Radieschen beworfen und davon geheilt. Wenn die Radieschen niemanden treffen, dann bleiben sie bis zu 5 Sekunden lang auf dem Feld liegen bleiben und können aufgesammelt werden.

Mit ihrer Ult-Fähigkeit erhöht Yaoyao ihren Dendro-Widerstand und ihre Laufgeschwindigkeit um 15 %. Sie beschwört außerdem bis zu 3 Hasen, die sich ähnlich verhalten wie der einzelne Yuegui. Gameplay und Vorstellungsvideo zu Yaoyao findet ihr hier:

Neue Area in Sumeru

Mit dem Update 3.4 kommt auch eine neue Region in Genshin Impact. Sie gehört zu Sumeru und trägt den Namen “Wüste von Hadramaveth”.

Sie ähnelt der bisherigen Wüstenregion, mit einem Unterschied: In ihr herrscht ein gewaltiger Sandsturm, der nie enden will. Er kehrt periodisch immer wieder zurück und soll die Sicht der Spieler stark einschränken. Je näher ihr euch in seinem Mittelpunkt befindet, desto stärker merkt ihr den Effekt.

In der Wüste könnt ihr außerdem Setekh Wenut antreffen, einen neuen Weltboss. Es handelt sich um ein Raubtier, das unter dem Sand auf euch lauert. Es ist blind und macht auch mithilfe von Erschütterungen und Geräuschen ausfindig.

In der Nähe des Bosses soll es spitze Felsen geben, die ihr selbst nicht zerstören könnt. Nutzt die Attacken von Setekh Wenut, um sie zu zersplittern und Belohnungen zu erhalten.

Quests und Events von Update 3.4

Welche neuen Quests gibt es? Die Questreihe “Das goldene Traumland” wird fortgeführt. Um sie zu starten, müsst ihr euch ins Dorf Aaru begeben und mit dem NPC Bonifaz sprechen.

Außerdem gibt es zur Figur Alhaitham eine Story-Quest.

Wie steht es um neue Events?

Das Fest des Laternenrituals findet mit dem Update zum dritten Mal in Genshin Impact statt.

Fortuitous Invitation ist ein Sub-Event davon, bei dem Spieler die Chance auf einen kostenlosen 4-Sterne-Charakter haben

Ein weiteres Beetle Wrestling Event wird kommen, geleitet vom Charakter Itto

Warrior’s Spirit, ein Kampf-Event in Inazuma

Second Blooming ist ein Event, bei dem ihr den Skin für Lisa erhalten könnt. Den für Ayaka gibt es nur im Shop, anfangs zu einem Discount.

Freut ihr euch bereits auf das Update 3.4? Welchen Charakter möchtet ihr ziehen? Sprechen euch die neuen Inhalte an oder hättet ihr euch anderen Content gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

