Genshin Impact zeigt die neuen Inhalte von 3.4 – Jetzt hoffen Fans, dass sich zwei alte Charaktere endlich begegnen

Vor kurzem fand ein Spezial-Programm zur Version 3.4 in Genshin Impact statt und lieferte einen Ausblick darauf, welche Inhalte die Spieler erwarten werden. Dabei hoffen viele Fans vor allem auf eine Begegnung zweier altbekannter Figuren.

Am 06. Januar 2023 gab es einen großen Livestream, der einen Ausblick auf die kommende Version 3.4 in Genshin Impact lieferte. Unter anderem wurden folgende Inhalte angekündigt:

Zwei neue spielbare Charaktere

Eine neue Region

Mehrere Events

Neue Outfits für Kamisato Ayaka & Lisa

Dabei wünscht sich die Community ein ganz bestimmtes Ereignis, das sogar eintreten könnte, zumindest wenn man sich den neuen Trailer anschaut: ein Aufeinandertreffen von Zhongli und Venti.

Venti möchte Liyue einen Besuch abstatten

Was sieht man im Trailer? Der Clip beginnt mit der Ankündigung des Lantern Rite Festivals, einer traditionellen Feier in Liyue.

Ab 00:16 hört man im Voice-Over Venti, den Anemo-Gott und Archon von Monstadt. Er äußert sich höchst interessiert am diesjährigen Lantern Rite Festival, da eine Musik-Veranstaltung geplant ist. Diese Gelegenheit kann er sich natürlich als Barde nicht entgehen lassen und hofft auf eine Möglichkeit, als Opening Act auftreten zu können.

Dabei steht Liyue unter der Gottheit Rex Lapis, der undercover als Zhongli in der Stadt lebt. Entsprechend gespannt sind nun einige Spieler, wie das Aufeinandertreffen der beiden Gottheiten ablaufen wird, da dies das erste Mal wäre, dass die Spieler eine Interaktion der zwei Archons mitverfolgen können.

Links sehr ihr Anemo-Archon Venti, rechts Geo-Archon Zhongli

Der Top-Kommentar unter dem Trailer auf YouTube stammt von Andre Can mit 6.4 Tausend Likes (Stand: 07. Januar 2023): „Meine Damen und Herren! Ich freue mich, ankündigen zu können, dass es nach mehr als 2 Jahren seit der Veröffentlichung des Spiels endlich eine Interaktion zwischen Venti und Zhongli geben wird“.

Anhand von Leaks vermuten die User außerdem, dass der leere Stuhl zu Beginn des Trailers für Venti bestimmt sei. Damit hätte er direkt einen Platz neben Zhongli.

Das sind die angekündigten Inhalte für 3.4

Wer sind die neuen Charaktere? Alhaitham ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements Dendro. Er nutzt ein Schwert und besitzt eine Konstellation mit dem Namen „Vultur Volans“

Diese zwei Figuren kommen in Version 3.4

Yaoyao ist eine 4-Sterne-Figur, die ebenfalls dem Element Dendro angehört. Sie nutzt eine Stangenwaffe und ihre Konstellation heißt „Osmanthus“.

Welche Banner wird es in Version 3.4 geben? In der ersten Phase wird es die Event-Banner mit Alhaitham und Xiao als 5-Sterne-Charaktere geben. In der 2. Phase gibt es Reruns von Hu Tao und Yelan. Yaoyao wird in beiden Phasen auf den Event-Bannern dabei sein.

Was wird es sonst noch in Version 3.4 geben? Spieler erwartet eine neue Region in Sumeru mit dem Namen „Wüste von Hadramaveth“ in der ein gewaltiger Tornado herrscht.

Neben des traditionellen Lantern Rite Festivals wird es weitere saisonale Events geben, bei der ihr einige Belohnungen abstauben könnt.

Das Kartenspiel „Geniale Beschwörung“ wird einen zeitlich begrenzten Spielmodus erhalten. Schließlich gibt es neue Outfits für Kamisato Ayaka und Lisa. Letzteres werdet ihr euch im Rahmen eines Events erspielen können.

Wann startet Version 3.4? Ab dem 18. Januar 2023 startet die neue Version von Genshin Impact.

