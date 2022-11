Wie ticken Leute, die 90.000 $ für Charaktere in Genshin Impact ausgeben?

Die US-Seite Kotaku befragte eine Reihe von Spielern, die riesige Mengen an Geld in Genshin Impact investiert haben. Diese sogenannten „Whales“ haben über ihre Gründe und ihre Vorgehensweise beim Ziehen gesprochen.

Wer sind „Whales“? Als Whales bezeichnet man im Gaming Spielerinnen und Spieler, die sehr hohe Geldsummen für Microtransactions ausgeben. Meistens sind sie in Free2Play- und Gacha-Games unterwegs und gehören zu der User-Gruppe, die das jeweilige Spiel quasi im Alleingang finanziert.

So generieren zum Beispiel lediglich 2 % aller Spieler des Mobile-Games „Clash of Dragons“ satte 40 % aller Einnahmen des Spiels (via. Venturebeat).

Es gibt keine genaue Menge an Geld, die festlegt, ab wann jemand als ein „Whale“ gilt. Die Zahl ist oft subjektiv und hängt von den persönlichen Ansichten ab. Für manche ist jemand, der 1.500 € ausgegeben hat, bereits ein Whale. Bei anderen fängt das erst ab 5.000 € an.

Die US-Seite Kotaku befragte eine Reihe von Spielerinnen und Spielern, die sich selbst als „Whales“ bezeichnen würden, zu ihren Gründen fürs Whaling. Sie haben laut eigenen Angaben extrem unterschiedliche Mengen an Geld ausgegeben, die zwischen 1.000 € und 90.000 € reichen.

Genshin Impact: FAQ zum Gacha-System – Wie Pay2Win ist es wirklich?

„HoYoverse haben etwas Einzigartiges erschaffen“

Das sagen Whales zu ihren Gründen: Der Hauptgrund für die oft enormen Ausgaben der Whales kann mit „Man möchte etwas unbedingt besitzen“ zusammengefasst werden, zum Beispiel einen Charakter oder eine Waffe. Die einzelnen Präferenzen gehen an der Stelle aber schnell auseinander:

Manche wollen die stärksten Charaktere haben

Manche wollen die schönsten Charaktere haben

Manche wollen alles haben

Die befragten Whales sind bereit dafür, das nötige Geld zu zahlen, weil Genshin Impact in ihren Augen einfach ein gutes kostenloses Spiel ist, das man gerne unterstützt. Das ausgegebene Geld fließt zu den Entwicklern, die mehr spaßigen Content produzieren. Ein Spieler, der etwa 6.000 € investiert hat, meinte:

Wenn Leute dank der Microtransactions ein gutes Spiel erschaffen, dann werde ich mein Geld investieren, um es zu unterstützen. […] Solian_13 gegenüber Kotaku.

Ein anderer Spieler, selbst ein Entwickler aus dem Mobile-Bereich, meinte dazu: „Ich denke, Gacha-Spiele haben weniger Monetarisierung. […] Sie ist getrennt von dem Gameplay. Man macht ein gutes Spiel und dann nimmt man Gacha als Monetarisierung. In kostenlosen Strategie-Spielen wie Clash of Clans ist sie der Kern und man bezahlt für Zeit. […]“

Die Gründe waren zum Teil aber auch persönlicher Natur. Ein anderer Whale-Spieler erklärte, dass Genshin Impact ihm bei seinen mentalen Problemen hilft und ihn glücklicher macht. Dabei ist das Spiel für ihn sogar die günstigere Alternative. Eine richtige Therapie würde ihn in seinem Land um einiges mehr kosten als das, was er in Genshin investiert hat (über 1.000 €).

Der Streamer RazerNinjas, der als einziger nicht anonym blieb und etwa 90.000 € in Genshin Impact investiert hat, nennt gleich mehrere Gründe:

Einerseits will er einfach so viel Schaden austeilen, wie es nur überhaupt möglich ist

Andererseits findet er es, „visuell ansprechend“, wenn alle Charaktere maximal ausgebaut sind

Außerdem gehört es zu seinem Stream dazu, den Zuschauern das Potenzial von maximierten Charakteren vorzuführen.

Heiß begehrte Charaktere wie Raiden Shogun, Venti oder Ayaka haben den Entwicklern von Genshin Impact Millionen von Dollar eingebracht.

So gehen die Whales vor: Da das Whaling aber offensichtlich sehr teuer werden kann, hatten alle Befragten von Kotaku einen festen Job, wobei ein Teil von ihnen sogar sehr gut bezahlt wurde. Diese Spielerinnen und Spieler arbeiteten in Bereichen wie Cybersecurity, im Bankenwesen oder bei staatlichen Institutionen. Sie gaben entsprechend auch mehr Geld für Genshin Impact aus.

Die Ausgaben der Whales waren aber laut ihrer eigenen Aussagen durchgeplant. Die meisten haben nicht einfach Geld rausgeworfen, sondern etwa ein Plan erstellt:

Eine Person wollte alle Charaktere aus Inazuma haben.

Eine andere Person hat immer die aktuelle Meta verfolgt und die stärksten Charaktere maximiert

Eine Dritte wollte einfach den einen Lieblingscharakter und dessen optimale Waffe komplett ausbauen

Außerhalb des Plans wurde dann auch kein Geld ausgegeben, sondern gespart, oft monatelang, bis der gewünschte Banner wieder verfügbar war. Die Ausnahme bildeten solche Spielerinnen und Spieler, die einfach alle Charaktere besitzen wollten, wie der Streamer RazerNinjas.

Das kritisieren die Whales: Das Thema Geld haben die Befragten sehr ernst genommen. Sie alle waren der Meinung, dass man nur so viel Geld für das Spiel ausgeben sollte, wie man es sich leisten kann. Einige von ihnen erzählten, dass sie ihre Ausgaben zurückgeschraubt haben, sobald sie merkten, dass es ihnen finanziell schadet.

Etwa die Hälfte der Befragten haben Gacha-Mechaniken sogar als räuberisch und gefährlich bezeichnet. Sie haben das Potenzial, Leuten stark zu schaden, die etwa weniger Selbstbeherrschung haben und im Spiel über ihre Verhältnisse hinaus einkaufen.

Zu viele Leute rennen dem Dopamin-Rush hinterher, den man beim Pull des gewünschten Charakters bekommt. Oder sie werden vom Hype weggeschwemmt. Das ist es nicht wert. Es sind nur Pixel. J gegenüber Kotaku

Gerade die jüngeren Genshin-Fans seien eine gefährdete Gruppe, die geschützt werden sollte, so ein Teil der befragten Whales. Die Gefahr, dass man ins Spiel „gesogen“ wird, sei zu groß.

Wenn ihr selbst auf der Jagd nach Primogems seid, um neue Charaktere ziehen zu können, gibt’s hier welche kostenlos:

Genshin Impact: Aktueller Code im November 2022 schenkt euch 60 Primogems