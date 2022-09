Spieler verdient 614 Millionen Mora in Genshin Impact – Ist jetzt die reichste Person des Anime-RPGs

HoYoverse, das Entwicklerstudio hinter dem beliebten Anime-RPG Genshin Impact, hat besondere Spieler-Statistiken gezeigt und mit dem „König der Mora“ den reichsten Spieler gekürt.

Das Anime-RPG Genshin Impact ist eines der teuersten Spiele, die je entwickelt wurden. Doch in der neusten Sonderausgabe von HoYoverse Teyvat-Kurier geht es nicht um das Geld, das in dem Anime-RPG steckt. Die Entwickler feierten in der fünften Ausgabe des Magazins besondere Statistiken und kürten den reichsten Spieler des Spiels (via HoYoLab.com).

Wie wurde der reichste Spieler zum König gekürt? Genshin Impact verfügt über ein Magazin, das in der deutschen Fassung “Teyvat Kurier” heißt. Im Teyvat Kurier berichtet HoYoverse von besonderen Geschichten oder Ereignissen oder aus der Welt von Genshin Impact.

In der jüngsten Sonderausgabe liegt der Fokus auf beeindruckende Statistiken von einzelnen Spielern. Eine davon nennt sich “König der Mora” und krönt den reichsten Spieler des Action-RPGs.

Wie viel verdiente der König der Mora? Wie HoYoverse im Teyvat Kurier berichtet, verdiente der König der Mora im letzten Jahr insgesamt 614.680.333 Mora und ist damit „der reichste Reisende“ des Spiels.

Was ist Mora? Mora ist die primäre Ingame-Währung von Genshin Impact und wird für zahlreiche Dinge innerhalb der Anime-Welt gebraucht. So benötigt ihr Mora beispielsweise, um eure Waffen oder Charaktere zu verbessern.



Verdient wird Mora durch das Erfüllen von Hauptquests und Nebenaufgaben. Wenn ihr Ratschläge für das Sammeln der Ingame-Währung sucht, haben unsere Kollegen von GamePro 8 Tipps, wie ihr Mora in Genshin Impact verdient

Spieler sammeln über 150.000 Hölzer und Erze

Welche Statistiken werden noch gezeigt? Neben dem König der Mora krönte HoYoverse weitere Spieler mit einem Titel, der eindrucksvolle Statistiken betont. So gibt es beispielsweise den König der Hölzer, der 206.642 Hölzer sammelte und den König der Küche, der 177.256 Gerichte kochte.

König der Hölzer: 206.642 gesammelte Hölzer

König der Küche: 177.256 gekochte Gerichte

König des Angelns: 34.059 gefangene Fische

König der Dekoration: 5.978 hergestellte Dekorationen

König der Erzen: 158.019 gesammelte Erze

Auch andere „Genshin Impact“-Spieler fallen auf: Die krassen Statistiken der Spieler sind nicht die einzigen eindrucksvollen Geschichten, die die Community von Genshin Impact bietet.

Ein Spieler loggte sich 662 Tage am Stück in das Anime-RPG ein und erreichte das höchste Level. Währenddessen investierte er jedoch keinen Cent in den Titel, weil es ihm wichtig gewesen sei, seinen Status als F2P-Spieler nicht zu verlieren.

