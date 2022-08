Twitch-Streamer absolviert den schwierigsten Inhalt von Genshin Impact 150 Mal in Folge – „Ich bin der Erste, der das je geschafft hat“

Der Spieler Heavenly schloss innerhalb von 4 Tagen 150 Mal den schwierigsten Inhalt von Genshin Impact ab und streamte das Ganze auf Twitch. Das hat in der Vergangenheit noch niemand in so kurzer Zeit geschafft.

Um welchen Inhalt geht es? Was Heavenly 150 Mal geschafft hat, schaffen andere Spieler nicht ein einziges Mal: Er erreichte die höchste Anzahl an Sternen in dem Dungeon „Gewundener Abgrund“, auf Englisch: Spiral Abyss.

Insgesamt gibt es 12 Ebenen im gewundenen Abgrund. Bis Ebene 4 müsst ihr ein Team aus maximal vier Figuren in den Dungeon schicken, Monster in einer gewissen Zeit besiegen oder ein Objekt beschützen.

Ab Ebene 5 müsst ihr 2 Teams bestehend aus maximal 4 Mitgliedern in zwei verschiedene Dungeon-Teile schicken. Die komplette Ebene gilt als geschafft, wenn beide Teams die Herausforderungen bestehen. Hier findet ihr ein Ranking aller Charaktere in Genshin Impact.

Pro Etage gilt es, jeweils bis zu 3 Sterne zu erreichen. Die höchst mögliche Anzahl beträgt also 36 Sterne. Alle davon zu sammeln ist so schwierig, dass sich Spieler auf Social Media Kanälen immer wieder darüber beschweren.

Was hat der Streamer geschafft? Heavenly holte 150 Mal alle 36 Sterne. Dafür benötigte der Streamer insgesamt 84 Stunden. „In den ersten beiden Nächten habe ich nur 4 Stunden geschlafen“, sagt er.

Ein neues MMORPG erinnert stark an Genshin Impact:

Nachdem sein aufgestellter Rekord viel Aufmerksamkeit erhielt, glaubt Heavenly, dass diese nicht lange anhalten wird. Er sei zwar der Erste, der das in so kurzer Zeit geschafft hat, doch er glaubt, andere Spieler werden es nachmachen: „Ich bin überzeugt, dass jemand da draußen dieses Kunststück noch schneller abschließen wird“.

Dennoch benötigen andere Spieler 14 Tage für so viele Abschlüsse. Wenn sie den Inhalt überhaupt bewältigen können.

Was sagt ihr zu dem Rekord des Streamers? Habt ihr es schon mal geschafft, 36 Sterne im Spiral Abyss zu holen? Oder habt ihr euch an dem Dungeon noch gar nicht versucht? Glaubt ihr, sein Rekord wird bald von jemandem gebrochen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Habt ihr euch bereits das Update 2.8 angesehen?

Das aktuelle Event müsst ihr im Koop-Modus spielen.