Spieler fordern mehr Charaktere mit dunkler Haut in Genshin Impact – Beschimpfen die Entwickler

In Patch 3.0 aus Genshin Impact kommt das Gebiet Sumeru ins Spiel. Das Gebiet ist wohl von der arabischen Halbinsel, Ägypten und/oder Süd-Asien inspiriert worden. Bisher wurden auch einige Charaktere für diese Region veröffentlicht und geleakt, doch diese gefallen einigen Fans überhaupt nicht – sie seien nicht repräsentativ für die Länder.

Was ist die Situation? Genshin Impact umfasst verschiedene Gebiete in ihrer Welt Teyvat, die auf unterschiedlichen Ländern unserer Erde samt deren Kulturen basieren. So gibt es bisher folgende drei:

Mondstadt: Deutschland

Liyue: China

Inazuma: Japan

Nun wollen die chinesischen Entwickler Hoyoverse das Gebiet Sumeru im neuesten Update veröffentlichen und das soll wohl auf Süd-Asien, der arabischen Halbinsel und/oder Ägypten basieren.

Passend dazu posteten sie bereits 3 neue spielbare Charaktere und einen Trailer. Aber einige Spieler sind nun der Meinung, dass die Figuren diese Länder und Kultur nicht angemessen repräsentieren – sie seien zu weiß oder blass. Sie gehen sogar so weit zu sagen, dass die Entwickler rassistisch seien.

Spieler kritisieren: Sumeru-Charaktere seien nicht repräsentativ

Wie lautet die Kritik? Die Fans sind der Meinung, dass die Charaktere, Tighnari, Collei und Dori allesamt zu blass seien. Vor allem bei Tighnari war der Aufschrei groß, da er einen klassischen arabischen Namen besitzt (via Twitter).

Manche Künstler haben ihm sogar ein Redesign verpasst und ihm eine dunklere Hautfarbe gegeben (via Twitter).

Menschen in diesen Ländern sollen eine dunklere Hautfarbe haben, meinen die Spieler und beschimpfen die Entwickler als Rassisten. Bisher gebe es nur 2 Helden, die eine dunklere Hautfarbe haben und das sei bei knapp 50 Figuren nicht genug.

Die angesprochenen Charaktere sehen so aus:

Von links nach rechts: Tighnari, Dori, Collei

Genshin-YouTuber mischt bei Rassismus-Debatte mit

Der YouTuber AsianGuyStream versuchte in seinem Video die Situation etwas anders zu schildern und den Leuten zu erklären, wo das „eigentliche Problem“ liegt. Er sagte zudem, dass er nicht denke, dass die Entwickler Rassisten seien, sondern schlichtweg kulturell ignorant.

Sie nehmen laut ihm zwar viele Dinge aus der Kultur und setzen sie im Spiel um, jedoch sehen die Charaktere nicht entsprechend aus – das sei schädlich und verletze Menschen, die aus genau so einer Region kommen.

Als Beispiel nennt er dabei die Figuren aus Liyue, die komplett chinesisch aussehen und ziemlich gut die chinesische Kultur repräsentieren.

AsianGuyStream äußerte daraufhin, dass man sich vorstellen solle, dass die Entwickler nicht aus China, sondern aus Amerika kommen. Würden einzelne Helden aus Liyue nun blond sein, blaue Augen besitzen und so blass sein, wie die Sumeru-Charaktere, würde das sicherlich auch Spieler stören.

Man solle sich in die Lage der Leute versetzen, deren Land, Personen und Kultur repräsentiert werden, damit man eher Verständnis für die Menschen bekomme, die sich dadurch verletzt oder angegriffen fühlen.

Das volle Video könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Woran könnte es liegen, dass es kaum dunkelhäutige Figuren gibt?

Fans spekulieren darüber, warum Genshin Impact keine Charaktere mit dunkler Haut bringen.

Drei Erklärungsmodelle kristallisierten sich dabei klar heraus:

In China gilt weiße Haut als Schönheitsideal und die Entwickler wollen Geld mit ihrem Spiel einfahren. Demnach würden dunkelhäutige Helden weniger Umsatz bedeuten, da China am meisten Profit einbringt (via Twitter).

AsianGuyStream und andere Spieler sagen, dass China sehr abgegrenzt von anderen Ländern lebt und kaum Ausländer dort zu sehen sind. Sie wissen einfach nicht, wie solche Personen aussehen.

Die Entwickler sind rassistisch (via Twitter).

Leaks zeigen noch mehr Charaktere aus Sumeru

Wird die Kritik der Spieler gehört? Das bleibt abzuwarten. In jeder Region erscheinen meist um die 15–20 Charaktere, also ist noch massig Raum für Helden mit unterschiedlichen Hautfarben.

Es gibt sogar schon Leaks von vertrauenswürdigen Leakern, die weitere kommende Figuren zeigen: Fast alle dort sind wieder weiß, es ist nur wenig Diverität zu erkennen.

Leaks zu Charakteren und NPCs aus Sumeru

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Auch einige NPCs wurden geleakt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Was sagen die Gegenstimmen? Natürlich gibt es auch Spieler, welche die geplanten Figuren und deren Design großartig finden. Sie verstehen nicht, wieso sich so viele Fans über die Hautfarbe beschweren und raten ihnen, erst einmal abzuwarten.

Weiterhin betiteln sie die Kritiker als Rassisten, da sie gegen die weißen Charaktere hetzen und unbedingt dunkle Haut sehen wollen.

Andere wiederum schütteln nur den Kopf und verstehen die Debatte nicht. Sie meinen, dass das nur ein Spiel und eine Fantasie-Welt sei. Man solle Genshin Impact einfach genießen.

Das Spiel geriet schonmal in Kritik, weil sie ein indigenes Volk als Vorlage für Monster benutzten. Alles dazu lest ihr hier: Genshin Impact: 57.000 rufen „BoycottGenshin“ so laut, dass es Twitter-Trend wird