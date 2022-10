Genshin Impact enttäuscht die größten Fans – Will kein hartes Endgame bringen, aus Angst, Spieler zu verstören

An Genshin Impact bemängelte die Community schon mehrmals das unzureichende Endgame des Action-RPGs. In einem Interview äußerten sich die Entwickler zur Kritik und erklärten, warum sie kein hartes Endgame für fortgeschrittene Spieler einbauen möchten: Sie möchten den Gamern keine Angst machen.

Ein Aspekt, den Spieler immer wieder an Genshin Impact kritisieren, ist das fehlende Endgame. Das einzige permanente Endgame des Spiels stellt derzeit der „Spiral Abyss“ dar: Ein Gebiet, das ab Adventure Rank 20 zugänglich ist. Der Spiral Abyss besteht aus mehreren Fluren und kann alle zwei Wochen vollendet werden.

Viele Spieler verbringen endlos viel Zeit in Genshin Impact und optimieren ihre Charaktere und Builds: Gerade sie würden sich schwere Herausforderung im Endgame wünschen.

Zeitweise gab es Events, wie „Labyrinth Warriors“, die Spielern eine Herausforderung boten. Eine permanente Erweiterung an Endgame-Inhalten, welche auf Combat basiert, ist jedoch nicht geplant, wie ein Interview mit Entwicklern verriet.

Hier seht ihr den Trailer von Honkai: Star Rail, einem anderen Spiels der Genshin Impact-Entwickler:

„Könnte zu übermäßiger Angst bei unseren Spielern führen“

Was sagen die Entwickler zum Endgame in Genshin Impact? In einem Interview mit der amerikanischen Videospielseite GameSpot ging es unter anderem um das Endgame in Genshin Impact. Der Interviewer meinte, dass der Spiral Abyss aktuell der einzige richtige Endgame-Inhalt für Spieler mit hohen Adventure Ranks sei. Er fragte, ob es Pläne gebe, neue permanente Endgame-Inhalte in eine ähnliche Richtung einzubauen. Die Entwickler antworteten daraufhin:

„Der Spiral Abyss ist eine der effektivsten Möglichkeiten [für] Spieler, ihre Gruppenzusammensetzung und Kampfstärke zu testen. Wenn wir eine andere Art von dauerhaftem Endgame entwerfen, das dem Spiralabyss ähnelt, könnte dies zu übermäßiger Angst bei unseren Spielern führen […]“ (via gamespot.com)

Das mag vielleicht dem ein oder anderen Casual Player entgegenkommen, ist aber für Vielspieler in Genshin Impact, die sich optimierte Builds zusammenstellen und Zeit ins Hochleveln investieren, eher ernüchternd.

Was sagt die Community dazu? Auf reddit äußerten sich User zum Interview mit den Genshin Impact-Entwicklern:

Einige Spieler sind enttäuscht und haben das Gefühl, dass die Wünsche der Spieler einfach ignoriert werden.

Andere sind auf der Seite der Entwickler. Sie meinen, dass die Completion Rate für den Abyss niedrig und dass Kombat-Elemente für viele Spieler eher nebensächlich seien. Stattdessen legten das Spiel und seine Community den Fokus auf andere Inhalte, wie das Sammeln und Komplettieren von Charakteren und deren Ausrüstung.

Was haltet ihr vom Endgame in Genshin Impact? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Während das Endgame in Genshin Impact eher einfach ist, könnte ein anderer Aspekt das Spiel in Zukunft eventuell komplexer gestalten. Ein Leak ließ vermuten, dass Spieler bald Kartendecks aufbauen könnten.