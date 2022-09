Streit um Voice-Acting in Genshin Impact spaltet die Community – Manche bezeichnen es als rassistisch

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr zu dem Streit um die Aussprache von Tighnari? Würdet ihr die arabische oder die englische Version bevorzugen? Steht ihr auf der Seite der wütenden Fans, oder haltet ihr zum Voice-Actor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

„Tighnari ist kein Name, den man sonderlich oft hört“, sagt Aguilar in einem Stream zu Gindi, nachdem dieser fragte, wie er den Namen aussprechen würde. Er habe den Namen Tighnari noch nie gehört. Gindi stimmt ihm zu.

In der Community von Genshin Impact bricht ein Streit aus. Der englische Voice-Actor wird für die Aussprache eines arabischen Namens kritisiert. Manche nennen ihn einen Rassisten, andere nehmen ihn in Schutz.

