Genshin Impact: Leak zeigt Figuren aus Update 3.1 – Erstes Gameplay und neue Fähigkeiten

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von den Leaks? Findet ihr den User UBatcha glaubwürdig? Oder wollt ihr euch lieber nicht zu früh freuen und wartet auf offizielle Ankündigungen, um am Ende nicht enttäuscht zu sein? Welche der 3 Figuren reizt euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Ihr Element ist ebenfalls das Wasser. Sie trägt allerdings kein Schwert, sondern kämpft mit einer Lanze und benutzt gelegentlich ein Schild. Das ist ungewöhnlich, da kein anderer Charakter in Genshin Impact ein Schild in der Hand hält.

Was wurde geleakt? In seperaten Tweets zeigt Ubatcha Videos aus der Beta vom Update 3.1. Sie demonstrieren jeweils kurz das Gameplay von 3 neuen Figuren: Nilou, Candace und Cyno. Zu sehen sind normale und aufgeladene Attacken sowie die Elementar-Skills. Zu jedem der Videos schreibt Ubatcha außerdem ein paar kurze Infos.

