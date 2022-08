Genshin Impact muss ein Event frühzeitig abbrechen, weil Fans Pizzaläden überrennen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was denkt ihr über die Situation? Würde sowas in Deutschland ebenfalls passieren, wenn die Entwickler ein Genshin Impact Event starten würde? Könnt ihr nachvollziehen, warum sich Fans für Merchandise so ins Zeug legen? Oder bleibt ihr lieber gemütlich zu Hause und lasst die Pizza liefern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, hier auf MeinMMO!

Innerhalb kürzester Zeit füllte sich das Restaurant und musste aus Sicherheitsgründen von der Polizei geräumt werden. In weiteren Pizza Hut Läden in ganz China kam es vermutlich zu ähnlichen Massenaufläufen.

In China muss ein Genshin Impact Event abgebrochen werden, da es zu viele Fans in einen Pizza Hut Imbiss gelockt hat. Sie wollten Merchandise der Figuren Eula und Amber haben, doch letztendlich kam die Polizei.

