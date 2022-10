Spieler von Genshin Impact nerven die langen Dialoge – Seine Lösung ist eine gewitzte Maschine

In Genshin Impact gibt es viele Geschichten und lange Dialoge. Ein Spieler möchte sie auf seinem Zweitaccount nicht nochmal durchleben und baut eine Maschine, die die Konversationen für ihn skippt.

Manche Dialoge sind interessanter als andere und in Genshin Impact gibt es sehr viele davon. Man kann die Konversationen im Autoplay laufen lassen, das ist allerdings eher langsamer. Schneller geht es bei wiederholtem Drücken des Skip-Buttons.

Der Spieler zephyr8604 zeigt in einem Post auf reddit eine Maschine, die er selbst gebaut hat. Letztendlich handelt es sich um eine Mechanik, die immer wieder auf dieselbe Stelle drückt. Legt er seinen Controller nun an die passende Stelle, skippt seine Konstruktion die Dialoge für ihn. Verbaut ist eine Art Elektromagnet und er benutzt ein Programm, das er im Thread verlinkt hat.

In den Kommentaren erwähnt er, dass er die Maschine keinesfalls aus Desinteresse an der Story von Genshin Impact gebaut hat: „Ich möchte dazu sagen, dass ich es benutze, um Dialoge zu skippen, wenn ich mit meinen Freunden neue Accounts anfange, weil ich die Dialoge nicht mehrmals durchleben will“, schreibt er ergänzend.

Spieler diskutieren über Autoklicker

Einige Antworten unter dem Post raten dem Nutzer, stattdessen einen Autoklicker zu benutzen. Das ist jedoch in Genshin Impact verboten und kann zu Banns führen. Ob die Maschine von zephyr8604 ebenfalls als Autoklicker zählt, bleibt offen.

Das schreiben die Nutzer:

EllyNelly97: „Wenn ich die ganzen Quests nochmal spielen müsste, würde ich die Dialoge definitiv auch skippen.“

NommySed: „Viel weniger Anstrengung benötigt: Benutz einfach einen Autoklicker.“

Oztralian: „Wird man nicht für Autoklicker gebannt, weil es 3rd-Party-Software ist?“

MagicAce3: „Der Mann lebt in 2077!“

Fraglich ist auch, ob die Maschine seinem Controller-Button gut tut. Der Nutzer verteidigt sein Konstrukt allerdings. Sie drücke den Button nicht komplett runter, sondern tippe ihn relativ leicht an. Dadurch nehme er keinen Schaden.

Was denkt ihr über die Maschine des reddit-Nutzers? Handelt es sich um einen Autoklicker, oder ist sein Konstrukt so besonders, dass er damit die Regeln umgeht? Stören euch lange Dialoge in Genshin Impact? Welchen Teil der Story findet ihr am Interessantesten? Oder skippt ihr selbst alle Konversationen und habt kein Interesse an der Geschichte? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

