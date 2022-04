Genshin Impact: Release und Livestream zu Patch 2.7 verschoben – Wann kommt das neue Update?

Patch 2.7 von Genshin Impact sollte ursprünglich am 11. Mai erscheinen, doch jetzt kündigten sie an, dass sich sowohl der Release als auch der zugehörige offizielle Livestream nach hinten verschiebt. MeinMMO verrät euch alles, was wir an Infos dazu haben.

Normalerweise sollte heute oder in den nächsten Tagen der offizielle Livestream zum künftigen Patch 2.7 aus Genshin Impact laufen. Die Entwickler kündigten allerdings an, dass sie Livestream und das gesamte Update verschieben, da sich die Corona-Situation in China derzeit verschlimmere.

Des Weiteren teilten sie mit, dass sie den Spielern, so bald wie möglich weitere Infos dazu geben werden und entschuldigten sich für die Unannehmlichkeiten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Genshin Impact gibt es nun seit über 1,5 Jahren und bisher kamen alle Updates und Livestreams immer pünktlich. Dies ist das erste Mal, dass Corona den Entwicklern einen Strich durch die Rechnung machte.

Leaker sagt: Patch 2.7 könnte um 3 Wochen verschoben werden

Wann kommt das Update nun? Da offiziell noch keine Infos dazu geteilt wurden, lässt sich das schwer abschätzen. Der verlässliche Leaker Lumie hat jedoch auf Twitter geschrieben, dass sich der Patch um 3 Wochen verschieben könnte, titelte diese Aussage aber auch mit „fraglich“.

Demnach könnte es sein, dass sich Patch 2.7 sogar länger verschiebt als der Leak angibt, vielleicht kommt er aber auch eher als in 3 Wochen.

Was sagt die Community dazu? Die sieht das ziemlich gelassen und reagiert zu großen Teilen verständnisvoll. Man habe bestimmte Situationen im echten Leben einfach nicht im Griff, sagen sie.

Außerdem fragen die meisten Fans nicht einmal nach Geschenken oder kostenlosem Urgestein als Kompensation, was sonst immer der Fall war, wenn Wartungen oder unerwartete Fehler auftraten.

Weiterhin sehen viele Spieler darin die Gelegenheit, Patch 2.6 noch weiter auszukosten und zusätzliches Urgestein für die kommenden Charaktere anzuhäufen: Denn in Patch 2.7 kommen die 2 neuen Heldinnen Yelan und Kuki Shinobu in Genshin Impact.