Genshin Impact: Alles zu Patch 2.7 – Leaks, Release, Banner, Charaktere

Am 11. Mai wird Genshin Impact voraussichtlich um Patch 2.7 bereichert. Wir von MeinMMO fassen euch alle offizielle Informationen und Leaks zusammen.

Welche offiziellen Infos haben wir? Genshin Impact hat bekannt gegeben, dass Hydro-Nutzerin Yelan und Elektro-Kämpferin Kuki Shinobu in Patch 2.7 erhältlich sein werden.

Welche Waffen die beiden genau tragen, um ihre Feinde zu vernichten, haben sie dieses Mal noch nicht auf dem offiziellen Artwork preisgegeben, jedoch kann man eine Art Dolch in Shinobus Hand erkennen. Ob sie diesen als Waffe nutzt oder doch zu einem gewöhnlichen Einhänder greifen wird, bleibt abzuwarten.

Wann kommen mehr offizielle Infos? Eine Livestream-Präsentation auf Twitch zeigt jedes Mal alle neuen Updates zum jeweiligen Patch. Sollte das auch dieses Mal der Fall sein, könnt ihr etwa im Zeitraum um den 29. April herum damit rechnen.

Natürlich gibt es wie immer schon einige Leaks zum zukünftigen Update, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wenn ihr daran nicht interessiert seid, empfehlen wir euch, den Artikel nicht weiterzulesen.

Achtung: Folgende Informationen sind ausschließlich Leaks. Diese können sich jederzeit als falsch herausstellen oder sich vor offiziellen Release noch ändern. Behandelt Leaks immer mit Bedacht. MeinMMO nutzt ausschließlich Infos von Leakern, die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen haben.

Leaks zu den Fähigkeiten von Hydro-Nutzerin Yelan

Was kann Yelan? Yelan soll ein 5-Sterne-Charakter werden und einen Bogen als Waffe benutzen. Gameplay zu Yelan könnt ihr in diesem reddit-Post ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Standardangriffe:

Ihr heftiger Schlag funktioniert anders als bei normalen Bogen-Nutzern: Wenn Yelan sich 5 Sekunden außerhalb des Kampfes befindet, erhält sie den Modus „Breakthrough“. Dann kann sie einen aufgeladenen Schuss abfeuern, der 80 % weniger Aufladezeit benötigt. Weiterhin verursacht dieser aufgeladene Schuss Hydro-Flächenschaden, der auf Yelans maximalen Lebenspunkten (LP) basiert.

Elementarfähigkeit:

Sie nutzt eine Art Seil, um Gegner entlang eines Pfades zu markieren und aneinanderzubinden. Wenn die Fähigkeit endet, explodiert das Seil und verursacht Hydro-Schaden, der auf Yelans maximalen LP basiert. Fähigkeit drücken: Yelan bewegt sich schnell, um eine gewisse Distanz nach vorn. Fähigkeit gedrückt halten: Yelan bewegt sich kontinuierlich nach vorn und ihr könnt sie währenddessen steuern. Zudem habt ihr dabei zu 34 % die Chance, den Modus „Breakthrough“ zu aktivieren.

Cooldown: 10 Sekunden.

Dauer: 3 Sekunden.

Spezialfähigkeit:

Verursacht Hydro-Flächenschaden und kreiert einen „Exquisite Throw“, der ihr im Kampf hilft: Folgt der Figur und verursacht eine Attacke, die Hydro-Schaden basierend auf Yelans maximalen LP anrichtet, wenn ihr einen Standardangriff tätigt oder jedes Mal, wenn Yelans Seil explodiert und Feinde trifft.

Cooldown: 18 Sekunden.

Dauer: 15 Sekunden.

Energiekosten: 70.

Sternbilder:

1. Sternbild: Yelans Elementarfähigkeit kann ein 2. Mal verwendet werden.

2. Sternbild: Wenn Exquisite Throw eine Attacke verursacht, wird ein zusätzlicher Wasser-Pfeil abgeschossen, der 20 % von Yelans maximalen LP als Hydro-Schaden verursacht. Der Effekt kann alle 2,8 Sekunden ausgelöst werden.

3. Sternbild: Die Talent-Stufe der Elementarfähigkeit steigt um 3.

4. Sternbild: Die LP aller Teammitglieder wird um 10 % für 25 Sekunden gesteigert, für jeden Gegner der mit dem Seil von Yelan markiert wurde und explodierte. Maximal können so 40 % mehr LP gewonnen werden.

5. Sternbild: Die Talent-Stufe der Spezialfähigkeit steigt um 3.

6. Sternbild: Nachdem die Spezialfähigkeit von Yelan eingesetzt wurde, geht sie in den „Mastermind“-Modus über. In dem Modus verursachen alle Standardangriffe den Schaden, die sie sonst nur im Breakthrough-Modus anrichten würden. 130 % ihres normalen Schadens werden an den Feinden angerichtet und Yelan kann 6 solcher Pfeile abschießen, bevor der Modus endet. Ansonsten endet der Mastermind-Modus automatisch nach 20 Sekunden.

Passive Talente:

„Lengthy Consideration“: Ihr bekommt 25 % mehr Belohnungen, wenn ihr Yelan auf eine Expedition in Liyue schickt, die 20 Stunden dauert.

„Turn Control“: Wenn eure Gruppe 1/2/3/4 Element-Typen beinhaltet, wird Yelans maximale LP um 6 %/12 %/18 %/30 % erhöht.

„Adapt With Ease“: Solange Exquisite Throw aktiv ist, erhöht sich der Schaden eures eigenen aktiven Charakters um 1 %. Jede Sekunde wird der Schaden um 3,5 % erhöht. Die maximale Schadenserhöhung liegt bei 50 %.

Wenn ihr euch auf Yelan vorbereiten möchtet, findet ihr in dem reddit-Post eine Auflistung ihrer benötigten Materialien:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Sonstige Leaks zu Yelan:

Namenskärtchen von Yelan (via reddit).

Yelans Spezialfähigkeit kann nicht snapshotten, also nicht denn Buff mit sich tragen. Sie muss dementsprechend in Buff-Feldern anderer Charaktere stehen bleiben, um ihn fortwährend zu behalten (via reddit).

Yelans Elementarfähigkeit generiert immer 3-4 Elementarpartikel (via reddit).

Sie kann mit ihrer Elementarfähigkeit durch kleine und mittelgroße Gegner gehen, aber nicht durch große Feinde und Bosse (via reddit).

Ihre Elementarfähigkeit trifft auch Gegner, die mit Ventis Spezialfähigkeit angezogen werden (via reddit).

Raiden Shogus Spezialfähigkeit funktioniert zusammen mit Yelans Spezialfähigkeit (via reddit).

Yelans Spezialfähigkeit im Zusammenspiel mit Hu Tao (via reddit).

Leaks zu den Fähigkeiten von Elektro-Kämpferin Kuki Shinobu

Was kann Kuki Shinobu? Kuki Shinobu soll ein 4-Sterne-Charakter werden und als Waffe einen Einhänder tragen. Gameplay zu Kuki Shinobu könnt ihr in diesem reddit-Post ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Elementarfähigkeit:

Shinobu nimmt einen Teil ihrer LP und errichtet einen „Grass Ring of Sanctification“, der Elektro-Schaden an naheliegenden Feinden verursacht und folgende Effekte mitbringt: Kreist um den aktiven Charakter und verursacht alle 1,5 Sekunden Elektro-Schaden an naheliegenden Feinden. Heilt LP des aktiven Helden. Die Heilung basiert auf Kuki Shinobus maximalen LP.

Wenn sie 20 % ihrer maximalen LP erreicht hat, können keine weiteren LP mehr konsumiert werden.

Cooldown: 15 Sekunden.

Dauer: 12 Sekunden.

Spezialfähigkeit:

Errichtet ein Feld, das kontinuierlichen Elektro-Schaden an Gegnern verursacht. Der Schaden basiert auf Shinobus maximalen LP. Wenn ihre LP 50 % oder niedriger sind, wenn sie den Skill einsetzt, hält die Spezialfähigkeit länger an.

Cooldown: 15 Sekunden.

Dauer: 2 Sekunden, bei 50 % oder weniger LP: 3,5 Sekunden.

Energiekosten: 60.

Sternbilder:

1. Sternbild: Das Feld von Shinobus Spezialfähigkeit wird um 50 % erweitert.

2. Sternbild: Grass Ring of Sanctification hält 3 Sekunden länger.

3. Sternbild: Die Talent-Stufe der Elementarfähigkeit steigt um 3.

4. Sternbild: Alle 5 Sekunden wird Elektro-Flächenschaden an Feinden ausgelöst, der auf 9,7 % von Shinobus maximalen LP basiert, wenn Standardangriffe, Angriffe aus dem Fall oder heftige Schläge treffen, während Grass Ring of Sanctification aktiv auf einem Helden ist.

5. Sternbild: Die Talent-Stufe der Spezialfähigkeit steigt um 3.

6. Sternbild: Wenn Kuki Shinobu einen Schlag einstecken muss, der ihre LP auf 0 bringen würde, überlebt sie mit 1 LP. Der Effekt kann einmal alle 60 Sekunden ausgelöst werden. Wenn ihre LP unter 25 % sinken, bekommt sie 150 Elementarkunde hinzu. Dieser Effekt hält 15 Sekunden an und kann ebenfalls alle 60 Sekunden ausgelöst werden.

Passive Talente:

„Protracted Prayers“: Ihr bekommt 25 % mehr Belohnungen, wenn ihr sie in Inazuma auf eine Erkundung schickt, die 20 Stunden andauert.

„Breaking Free“: Wenn Shinobus LP nicht höher als 50 % sind, erhöht sich ihr Heilungsbonus um 15 %.

„Heart’s Repose“: Der „Grass Ring of Sanctification“ von Shinobus Elementarfähigkeit wird basierend auf ihrer Elementarkunde geboostet: Die Heilmenge wird anhand von 75 % der Elementarkunde erhöht. Der ausgeteilte Schaden wird anhand von 25 % der Elementarkunde erhöht.



Wenn ihr euch auf Kuki Shinobu vorbereiten möchtet, findet ihr in dem reddit-Post eine Auflistung ihrer benötigten Materialien:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Sonstige Leaks zu Kuki Shinobu:

Namenskärtchen von Kuki Shinobu (via reddit).

Die Elementarfähigkeit snapshottet nicht, die Spezialfähigkeit hingegen schon.

Pro Treffer mit der Elementarfähigkeit kann zu 40 % ein Elementarpartikel generiert werden (via reddit).

Genshin Impact: 12 mächtige Charaktere, die jedes Team besser machen

Leaks zu kommenden Bannern in Patch 2.7

Welche Charakter-Banner sollen erscheinen? Klar ist, dass Yelan und Kuki Shinobu in den Bannern von Patch 2.7 erhältlich sein werden. Zusätzlich spalten sich die weiteren Leaks zu zusätzlichen Charakteren.

Ein Leaker sagt, dass Itto einen Rerun erhalten wird (via reddit). Ein anderer Leaker meint, dass Xiao in Patch 2.7 zurückkommen könnte (via reddit).

Welche Waffen-Banner sollen erscheinen? Wenn Yelans Banner erscheint, wird zeitgleich auch ihre 5-Sterne-Signature-Waffe „Aqua Simulacra“ im Waffen-Banner erhältlich sein.

Aqua Simulacra erhöht die LP um 16 %, sobald Feinde in der Nähe sind. Zudem wird der Schaden der Figur um 20 % erhöht, die diesen Bogen ausgerüstet hat. Der Effekt gilt immer, egal, ob der Held aktiv auf dem Feld ist oder nicht (via Honey Impact). Als 2. Stat besitzt der Bogen kritischen Schaden.

Yelan zusammen mit ihrem Bogen könnt ihr in diesem reddit-Post begutachten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche weiteren Waffen es in den Banner schaffen werden, ist bisher nicht geleakt worden. Wenn die Gerüchte um Ittos oder Xiaos Rerun wahr sein sollten, könnten der Zweihänder Rothorn-Steinbrecher oder der Speer Urzeitlicher Jadespeer im Waffen-Banner erhältlich sein.

Events, die in Patch 2.7 kommen sollen

Diese Events sollen in Patch 2.7 stattfinden:

„The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival“: Ein Musik-Event, bei dem ihr mit unterschiedlichen Charakteren bei verschiedenen Schwierigkeitsgraden Musikstücke auf einer Trommel spielen könnt (via reddit). Ihr könnt die Musik sogar editieren, indem ihr zum Beispiel Noten hinzufügt und mit anderen Spielern teilen (via reddit).

„A Muddy Bizarre Adventure“: Dunkle, lehmartige Masse kommt aus den Minen der Großen Kluft. Helft dabei, sie zu beseitigen.

„Perilous Trail“: Bisher sind keine genauen Infos zu dem Event bekannt (via reddit).

„Hearth of the Machine“: Ein Spielzeughersteller aus Fontaine hat eine Maschine erstellt, die Spielzeuge und Möbel herstellen kann, solange ihr die richtigen Materialien hineinwerft. Helft dem Hersteller dabei, passende Materialien zu finden und Tests mit ihnen durchzuführen. Ihr könnt wohl kleine Roboter damit herstellen und sie in eurer Teekanne platzieren (via reddit).

Ein Rogue-Like-Dungeon Event, in dem Itto und Yelan zusammen vorkommen (via reddit).

Sonstige Leaks zu Patch 2.7

Welche Leaks gibt es noch?

Die Feinde in den Ebenen 11-1 bis 12-3 im gewundenen Abgrund (via reddit).

Man soll nach bestimmten Errungenschaften suchen können (via reddit).

Die Main-Story wird fortgeführt. Yelan erhält eine Story-Quest und es wird ein Hangout-Event für Kuki Shinbou geben (via reddit).

Einen neuen 4-Sterne-Bogen wird es als Event-Belohnung geben (via Honey Impact). Er kann euren Schaden um 6 %/10 % /14 % erhöhen. Alle 7 Sekunden wird eine jeweilige Schadenserhöhung erreicht, sofern eine Attacke des Charakters trifft, die mit der Waffe ausgerüstet ist. Das gilt auch dann, wenn sie nicht auf dem Feld aktiv ist.

Was haltet ihr von den Leaks und Infos, die wir bereits zu Patch 2.7 haben? Freut ihr euch auf das neue Update in Genshin Impact oder habt ihr besondere Wünsche? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.