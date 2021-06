Genshin Impact startet morgen in 1.6 das neue Insel-Event mit Seeschlachten – Lohnt sich das?

Mit dem nächsten großen Update 1.6 zu Genshin Impact startet auch das “Sommer, Sonne, Abenteuer!”-Event. Neben Schiffsfahrten zur See und neuen Inseln gibt es auch Urgestein und Möbel zu holen. MeinMMO erklärt euch, wie das Event abläuft und welche Belohnungen ihr absahnen könnt.

Was ist das für ein Event? Genshin Impact bringt mit 1.6 das nächste große Update. Dann startet auch das neue Event “Sommer, Sonne, Abenteuer!”.

In diesem Event könnt ihr mit dem Wellenreiter-Boot zu einer Gruppe neuer Inseln aufbrechen. Das Event ist in vier Akte unterteilt, die sich jeweils freischalten, wenn ihr den vorherigen abgeschlossen habt.

Ihr sammelt durch das Abschließen der Akte neben Urgestein und anderen Belohnungen auch spezielle Items, die ihr bei einem besonderen Aktionshändler eintauschen könnt.

Wie lange läuft das Event? Das Event startet mit dem Release von Update 1.6 am 9. Juni und läuft bis zum 28. Juni. Ihr habt also rund zweieinhalb Wochen Zeit, um die vier Akte abzuschließen und Items beim Event-Händler einzutauschen.

Was sind die Voraussetzungen, um das Event zu spielen? Ihr müsst zunächst die Abenteurerstufe 21 erreichen. Außerdem müsst ihr den Archontenauftrag „Das Lied von dem Drachen und der Freiheit“ sowie Trifolium – 1. Akt „Wahrer Schatz“ abgeschlossen haben.

Die Voraussetzung für den Legendenauftrag “Wahrer Schatz” wird für die Eventdauer auf Abenteurerstufe 21 heruntergesetzt.

Lohnt sich das Event? Definitiv. Wie immer gibt es Urgestein und andere Verbesserungsmaterialien zu holen. Außerdem gibt es beim Aktionshändler eine Krone der Weisheit einzutauschen. Die Krone der Weisheit wird benötigt, um Talente von Charakteren auf Stufe 10 zu bringen.

Talente haben außerdem starken Einfluss auf die Stärke eines Charakters. Sie beeinflussen etwa den verursachten Schaden oder die Heilung. Talente sind neben Waffen und Artefakten die beste Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit eines Charakters weiter zu erhöhen.

Zusätzlich gibt es diverse coole Möbelbaupläne für das Housing-System:



Diese Möbel könnt ihr mit den neuen Bauplänen herstellen.

Wir zeigen euch, wie die vier Akte ablaufen, was ihr genau tun müsst und welche Belohnungen auf euch warten.

Akt 1 “Hauptkanonen, fertig, zielen, feuer!”

Was müsst ihr in Akt 1 tun? Ihr müsst mit dem neuen Boot diverse Monster-Lager auf dem Meer zerstören. Die Positionen der Lager findet ihr auf eurer Seekarte markiert.

Sobald ihr auf ein Lager trefft, könnt ihr mit Kanonen feuern, oder selbst auf die Lagertürme klettern und die Monster an Land ausschalten. Die Herausforderung ist abgeschlossen, wenn ihr alle Monster ausschaltet.

Ihr könnt Feinde zur See oder zu Land bekämpfen.

Welche Belohnungen gibt es? In Akt 1 erhaltet ihr beim Abschluss der Herausforderungen Urgestein, Münzen und Aufwertungsmaterial.

Außerdem gibt es mit Glitzermuscheln ein besonderes Item, das ihr beim Aktionshändler gegen besondere Items eintauschen könnt.

Diese Belohnungen erwarten euch in Akt 1.

Akt 2 “Strudel nach Steuerbord…. Volle Fahrt voraus!”

Was müsst ihr in Akt 2 tun? Dort gilt es, Zeitherausforderungen mit dem Boot abzuschließen. Diese findet ihr ebenfalls über die Karte.

Startet ihr eine solche Herausforderung, müsst ihr einer bestimmten Route folgen und Wellenspalter-Abzeichen einsammeln. Das tut ihr sowohl mit eurem Boot, als auch in der Luft.

Je schneller ihr seid, desto besser die Belohnungen.

Welche Belohnungen gibt es? Ab einer Punktzahl von 10.000 erhaltet ihr schon Urgestein. Die höheren Stufen bringen euch Items zum Aufleveln.

Akt 3 “Samurai gesichtet… Zu den Waffen!”

Was müsst ihr in Akt 3 tun? Ihr müsst den “Mangu Kenki” auf einer Insel ausfindig machen und ausschalten. Bei diesem starken Gegner handelt es sich um einen gefährlichen Samurai.

Welche Belohnungen gibt es? Neben Urgestein, Münzen und Level-Items gibt es auch die Schätze der “Blüte der Eroberung”. Worum es sich dabei genau handelt, ist nicht bekannt.

Den Samurai könnt ihr sogar auch nach Ablauf des Eventzeitraumes aufsuchen und besiegen, allerdings gibt es dann keine Belohnungen mehr.

Das ist der “Mangu Kenki”, dem ihr euch im Event stellen müsst.

Akt 4 “Hapastum-Bomben geladen… Spreng sie in die Luft!”

Was müsst ihr in Akt 4 tun? Auf den Inseln gibt es diverse Alchemie-Werbänke verteilt. Dort könnt ihr drei verschiedene Arten von sogenannten Hapastum-Bomben herstellen:

Präzisionsbombe

Splitterbombe

Brandbombe

Für das Herstellen der Bomben braucht ihr spezielle Items, die ihr zunächst dabei haben müsst.

Diese Materialien braucht ihr für die Herstellung.

Flammensamen

Echsenschwanz

Leuchtmaterial eines Glühwürmchens

Frosch

Mit diesen Bomben müsst ihr anschließend Monsterlager auf den Inseln ausfindig machen und alle Gegner dort ausschalten.

Welche Belohnungen gibt es? Neben Urgestein und Level-Items gibt es hier das nächste Item für den Aktionshändler zu holen. Ihr könnt bei diesem das Mini-Harpastum eintauschen.

Die Items des Aktionshändlers

Was gibt es bei ihm zu holen? Ihr könnt bei diesem Händler eine Krone der Weisheit eintauschen. Zudem gibt es Möbelbaupläne und Verbesserungsmaterial.

Je nachdem, welches Item ihr eintauscht, gibt es andere Belohnungen. Mit der Glitzermuschel aus Akt 1 gibt es folgende Items zu holen:

Krone der Weisheit

Kiste der unbearbeiteten Waffen des Nordens

Bauplan: “Ein Wegweiser im Sommerwald”

Bauplan: “Bote im Sommerwald”

Bauplan: Teich “Bunter und erfrischender Sommer”

Material zur Verbesserung von Talenten

Mit dem Mini-Harpastum aus Akt 4 gibt es folgende Items:

Dodoco-Geschichten

Fragment der Kindheit (Verbesserungsmaterial für Docodo-Geschichten)

Bauplan: “Lobpreis der Feder”

Bauplan: “Der Schatz des blauen Meeres”

Bauplan: “Chor der Hexen”

Material zum Aufstieg von Waffen

Was euch sonst noch in Update 1.6 erwartet, könnt ihr euch in diesem Trailer nochmal anschauen:

Neben dem Event dürfte für viele gerade der neue Charakter Kazuha interessant sein. Er wird der erste, spielbare Charakter aus Inazuma.

Kazuha ist ein mächtiger Kämpfer und wird eine wichtige Rolle dabei spielen, den Weg nach Inazuma zu finden. Dabei handelt es sich um das nächste, große Kapitel und eine neue Region in der Hauptgeschichte von Genshin Impact.

Außerdem gibt es noch einige andere Neuerungen, so kommen beispielsweise die ersten Charakter-Skins ins Spiel.

