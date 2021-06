Neue Leaks in Genshin Impact: Update 1.7 soll Tohma als nächsten Charakter bringen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was erwartet uns in 1.6? Die Inhalte von Update 1.6 wurden ein einem Trailer vorgestellt . Das Update heißt auch Midsummer Islands Adventure und bringt euch auf eine Inselgruppe. Dort besteht ihr neue Abenteuer und setzt die Geschichte von Genshin Impact fort.

Wann kommt 1.7? Normalerweise werden die Updates in einem 6-Wochen-Rhythmus veröffentlicht. Da das nächste große Update 1.6 am 9. Juni erscheint, ist ein Release erst ab Mitte Juli wahrscheinlich.

Was spricht sonst noch dafür, dass Tohma in 1.7 kommt? Es scheint eine Verbindung zwischen ihm und einem anderen, geleakten Charakter zu geben. Ayaka wird ebenfalls für 1.7 gehandelt. Sie könnte einer der mächtigsten Charaktere in Genshin Impact werden und ist bereits seit der Beta bekannt.

Was ist das für ein Charakter? Gerüchte über Tohma sind schon länger im Umlauf. Viele handfeste Infos gibt es zwar noch nicht, aber die Leaks brachten immerhin erste Hinweise darauf, was seine Eigentschaften sein könnten:

Nun wissen wir womöglich, wer der unbekannte 4-Sterne-Charakter sein könnte: Tohma. (via dualshockers.com ) Wir zeigen euch, was bisher über den Charakter bekannt ist.

