Obwohl diesen Monat erst das Update 1.6 zu Genshin Impact kommt, gibt es jetzt schon einige Leaks zu 1.7. Laut diesen Leaks sollen insgesamt 5 Charaktere mit dem Update kommen. MeinMMO fasst zusammen, was euch laut den Leaks erwartet.

Was kommt mit 1.7? Sollten die Leaks zutreffen, erwarten euch in Update 1.7 insgesamt fünf neue Charaktere. Einige davon sind schon seit Längerem bekannt.

Was sind das für Leaks? Die vermeintlichen Infos stammen von verschiedenen Quellen, die immer wieder Leaks zu Genshin Impact veröffentlichten. Leaks gehörten in den letzten Monaten zur Tagesordnung, daher gibt es zahlreiche Mitglieder in der Community, die solche Infos veröffentlicht.

Eine der bekannteren Quellen ist der Discord-Channel von “Wangsheng Funeral Parlor”, dessen Infos anschließend im Subreddit von Genshin Impact veröffentlicht wurden (via reddit.com).

Diese Charaktere sollen laut den Leaks mit 1.7 kommen:

Ayaka

Sayu

Yoimiya

Der Elektro-Reisende

Ein unbekannter 4-Sterne-Charakter

Bedenkt aber: Leaks können daneben liegen, oder sogar falsche Informationen enthalten. Es kam bereits häufiger vor, dass Charaktere für ein bestimmtes Update geleakt wurden, dann aber doch nicht enthalten waren. So gingen beispielsweise zahlreiche Spieler davon aus, dass Ayaka und Yoimiya bereits für Update 1.5 geplant waren.

Wir fassen die Infos aus dem Leak für euch zusammen und zeigen, welche Charaktere angeblich kommen sollen.

4-Sterne Charakter Sayu

Wer ist Sayu? Viele Infos gibt es noch nicht. Es sieht aber so aus, als hätte Sayu einige spezielle Eigenschaften.

Sayu ist wohl ein Anemo-Charakter mit einem Claymore.

Ihre Elementar-Fähigkeiten erlauben es ihr, beim Antippen der entsprechenden Taste mächtige Anemo-Explosionen zu erzeugen.

Das Gedrückthalten der Taste verwandelt sie in einen Ball, mit dem sie sich auf dem Schlachtfeld herumrollen kann, ohne Ausdauer zu verbrauchen.

Sie hat auch einen AoE-Skill, der Teammitglieder im Umkreis heilt, ähnlich wie bei Diona.

5-Sterne-Charaktere Ayaka und Yoimiya

Wie sieht es mit den anderen Charakteren aus? Ayaka und Yoimiya kursieren schon seit Monaten in den zahlreichen Leaks. Ayaka wird von Fans besonders gespannt erwartet, denn es sieht so aus, als könnte Ayaka einer der besten Charaktere in Genshin Impact werden.

Ihre geleakten Basis-Werte sind besonders stark, außerdem lassen sich mit ihrem Kryo-Attribut starke Kombinationen spielen. Zu Yoimiya gibt es eher weniger handfeste Informationen. Sie hat wohl das Pyro-Element und nutzt den Bogen im Kampf.

Beide Charaktere stammen aus dem sich stark an Japan orientierenden Inazuma, welches das nächste, große Gebiet von Genshin Impact wird.

Die Quellen der Leaks sind sich sicher: Ayaka und Yoimiya kommen mit 1.7, nach dem Banner von Kazuha, das schon für 1.6 bestätigt wurde: Trailer gibt Ausblick auf Update 1.6, stellt neuen Charakter Kazuha vor

Elektro-Element für den Reisenden – das bisher stärkste?

Was hat es mit dem Elektro-Reisenden auf sich? Im Prinzip handelt es sich dabei nicht um einen neuen Charakter, sondern um ein neues Element für die Hauptfigur, die ihr ab dem Beginn der Geschichte spielt. Leaks dazu kursierten schon vor Update 1.5.

Reisende können ihre Form nur an der Statue in der jeweiligen Region wechseln. Für die Regionen Liyue und Mondstadt gibt es die Elemente Anemo und Geo für den Reisenden. Nun würde ein neues Element für den Reisenden auch ein Hinweis für eine neue Region in Genshin Impact sein.

Dafür würde es aber neue Statuen für das Elektro-Element brauchen, die es vor allem in Inazuma geben dürfte. Sollte der Leak stimmen und der Elektro-Reisende käme mit 1.7, müsste es in diesem Update also bereits zumindest kleinere Regionen von Inazuma geben.

Laut den Leaks soll der Elektro-Reisende eine gute Energie-Wiederaufladung für sich selbst und das Team mitbringen. Angeblich soll es sich um das bisher stärkste Element für den Reisenden handeln.

Außerdem soll noch ein unbekannter 4-Sterne-Charakter mit 1.7 ins Spiel kommen.

Hier erneut die Warnung: Leaks sollten grundsätzlich mit Vorsicht genossen werden. Auch wenn die Informationen plausibel klingen, kann sich immer etwas ändern oder die Info falsch sein.

Wann kann man mit 1.7 rechnen? Normalerweise werden die Updates in einem 6-Wochen-Rhythmus veröffentlicht. Da 1.6 am 9. Juni erscheint, kann man irgendwann Mitte Juli mit 1.7 rechnen. Bis dahin werden wir entsprechend genauer wissen, ob die Leaks korrekt sind oder nicht.

Was haltet ihr von den Infos? Freut ihr euch auf die neuen Charaktere? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.