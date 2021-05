Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Habt ihr Diona schon oder wird sie durch das Event zum ersten Mal in euer Team kommen? Schreibt uns eure Meinung zu dem Charakter in die Kommentare.

Das solltet ihr außerdem beachten: Neben dem Event ist Diona außerdem in einem Banner zusammen mit Zhongli zurückgekehrt. Ihr habt aktuell also eine erhöhte Chance, sie auch über die Gebete zu erhalten. Vor allem, wenn ihr vorhabt, Zhongli zu ziehen, der als einer der stärksten Charaktere gilt.

Wenn ein Cryo-Support-Charakter also gut in eure aktuelle Truppe reinpasst, dann ist Diona an der Stelle eine gute Wahl. Sie kann euch nicht nur schilden, sondern auch am Leben halten.

Sobald ihr die Herausforderung in einer Sphäre abgeschlossen habt, schaltet ihr die verzerrte Version dieser Sphäre frei, in der ihr weitere Herausforderungen meistern und Frucht-Fragment-Daten sammeln könnt.

Nun könnt ihr die Fragmente der Irminsul-Frucht in eure Energieleitscheibe packen. Sie verleihen euren Charakteren Boni, kosten aber auch die Ressource Antriebskraft. Danach wird eine Sphäre freigeschaltet, die ihr abschließen müsst, um an die Frucht-Fragment-Daten heranzukommen.

Die Interaktion mit der Furcht wird einen Kampf auslösen, bei dem ihr innerhalb bestimmter Zeit Monster besiegen müsst. Zerstört vorher am besten alle Wandelsteine in der Umgebung, die die Monster verstärken. Sonst könnten die Kämpfe knackig werden, wenn ihr kein starkes Team habt. Danach bekommt ihr das Frucht-Fragment und weitere Belohnungen wie Urgestein, Mora und Erfahrungsbücher.

So bekommt ihr Diona: Startet die Quest für das Event “Energieleitscheibe – Einführung” in ihrer Event-Übersicht und ihr bekommt das Item Energieleitscheibe erhalten. Auf eurer Map werden nun Untersuchungsstellen auftauchen, wo ihr Fragmente der Irminsul-Frucht finden werdet.

Ihr Ziel war es eigentlich, den Ruf der Weinindustrie von Mondstadt zu ruinieren, indem sie in Tavernen furchtbare Drinks serviert. Doch ihr Plan ging nach hinten los, als es sich herausstellte, dass sie eine magische Begabung hat und ihre Getränke immer großartig schmecken, unabhängig davon, was sie zusammenmischt.

In Mondstadt ist Diona berühmt für ihre Cocktails und Drinks. Die junge Barfrau kann wie kein Anderer leckere Getränke zusammenmixen und wird von den Stadtbewohnern dafür gefeiert, was ihr allerdings gar nicht gefällt. Denn eigentlich kann Diona Alkohol nicht ausstehen.

