Eula und Yanfei sind die neuen Charaktere in Genshin Impact – Alles, was ihr wissen müsst

Mit dem Update 1.5 kommen zwei neue Charaktere zu Genshin Impact. Wir stellen euch Eula und Yanfei vor und erklären, was sie können und welche Materialien sie zum Aufleveln benötigen.

Etwas mehr als eine Woche verbleibt bis zum Release des nächsten Updates von Genshin Impact mit der Nummer 1.5 am 28. April. Neben einer Menge an Content wie Housing oder Fortsetzung der Story von Zhongli werden auch zwei neue Charaktere ins Spiel implementiert.

Wir haben für euch zusammengefasst, was ihr über Eula und Yanfei wissen müsst.

Eula – Ritterin von Favonius

Das ist Eula: Einer der beiden neuen Charaktere ist Eula, die zu Mondstadt gehört.

Waffe: Großschwert

Großschwert Element: Cryo

Cryo Seltenheit: 5 Sterne

5 Sterne Konstellation: Aspergine Maris

Obwohl die Spieler mittlerweile schon viel Zeit in Mondstadt verbracht haben, haben sie Eula noch nie getroffen. Der Grund dafür ist, dass die Kapitänin der Aufklärungseinheit der Ritter von Favonius sich nur selten in der Stadt aufhält. Viel häufiger ist sie draußen in der Wildnis unterwegs auf der Jagd nach Feinden von Mondstadt.

Obwohl sie sich der Verteidigung der Stadt verschrieben hat und von dem Großmeister Varka für ihre Fähigkeiten in höchsten Tönen gelobt wird, ist sie bei den Bewohnern ziemlich unbeliebt. Es waren nämlich ihre Vorfahren von dem Adelsclan Lawrence, die Mondstadt über eine lange Zeitspanne unterdrückt und ausgebeutet haben.

Nun befürchten einige Bewohner, dass Eula Rache an ihnen nehmen will und in ihrer Rolle als Ritterin von Favonius in Wirklichkeit Spionage für die Adligen betreibt. Doch Jean bezeichnet das als leere Gerüchte und spricht sehr nett über Eula.

Fähigkeiten und Talente von Eula

Das kann Eula: Als Großschwert-Nutzer führt Eula mit ihrem normalen Angriff eine 5-Hit-Kombo namens “Favonius Bladework – Edel” aus. Ihr elementarer Angriff “Icetide Vortex” verursacht Cryo-Schaden und verleiht Eula eine Ladung vom “Grimheart”-Buff. Der Buff erhöht Eulas Abwehr um 30 % pro Ladung und ihren Widerstand gegen Unterbrechungen. Ihr könnt maximal 2 solcher Ladungen haben, die alle 0,3 Sekunden erneuert werden können.

Das Halten des elementaren Skills verbraucht die Grimheart-Stacks in einer Cryo-AoE. Die Gegner erhalten dadurch einen Debuff, der ihren physischen und Cryo-Widerstand um je 23 % verringert. Jede der Grimheart-Ladungen wird in einen “Icewhirl Brand” umgewandelt, der auf dem Kampffeld bleibt und den Gegnern in der Umgebung 153 % Cryo-Schaden zufügt. Die Dauer des Debuffs liegt bei 7 Sekunden pro Ladung, kann also maximal 14 Sekunden betragen.

Ihre ultimative Fähigkeit ist “Glacial Illumination” verursacht AoE-Cryo-Schaden und beschwört ein Lichtschwert, das in Eulas Nähe schwebt. Alle Angriffe, die bei Gegnern Schaden verursachen, laden das Schwert mit Energie auf. Sobald die Verweildauer des Schwerts auf dem Kampffeld endet, verursacht es eine starke Explosion mit physischem Schaden. Der Schaden skaliert mit der Menge der Energie-Stacks, die das Schwert gesammelt hat. Die maximale Menge der Ladungen für das Schwert liegt bei 30.

Wie jeder Charakter hat Eula außerdem 3 Talente, die ihr aufleveln und ihre Effektivität erhöhen könnt. Es sind:

Aristocratic Insight: 10 % Chance, dass ihr beim Craften die doppelte Menge an Items herstellt

10 % Chance, dass ihr beim Craften die doppelte Menge an Items herstellt Roiling Rime: Wenn Eula 2 Ladungen Grimheart besitzt, wird das Gedrückthalten ihrer elementaren Fähigkeit ein Lichtschwert beschwören, das sofort explodiert und physischen Schaden anrichtet

Wenn Eula 2 Ladungen Grimheart besitzt, wird das Gedrückthalten ihrer elementaren Fähigkeit ein Lichtschwert beschwören, das sofort explodiert und physischen Schaden anrichtet Wellspring of War-Lust: Wenn ihr im Kampf Glacial Illumination einsetzt, dann wird der Cooldown vom Icetide Vortex zurückgesetzt und Eula erhält eine Ladung Grimheart.

Generell scheint Eula auf dem Papier ein sehr starker physischer DD zu werden mit einem recht hohen Statuswerten, die beim Aufstieg Bonus auf kritischen Schaden bekommt. Auf Level 90 hat sie:

Basis-HP von 13.226

Basis-ATK von 342, was sie auf eine Stufe mit Top-DDs wie Xiao oder Diluc stellt

Basis-DEF von 751

Gameplay und einige Voice Lines von Eula könnt ihr im folgenden Video sehen:

Gameplay und einige Voice Lines von Eula könnt ihr im folgenden Video sehen:

Materialien für den Aufstieg von Eula und ihrer Talente

Diese Materialien braucht ihr: Wenn ihr es jetzt schon vorhabt, Eula auf das höchste Level zu bringen, dann müsst ihr folgende Items sammeln und aufsparen:

Level 20: Shivada-Jade-Splitter x1, Löwenzahnsahmen x3, Beschädigte Maske x3, 20.000 Mora

Shivada-Jade-Splitter x1, Löwenzahnsahmen x3, Beschädigte Maske x3, 20.000 Mora Level 40: Shivada-Jade-Bruchstück x3, Löwenzahnsahmen x10, Ewige Eisblume x2, Beschädigte Maske x 15, 40.000 Mora

Shivada-Jade-Bruchstück x3, Löwenzahnsahmen x10, Ewige Eisblume x2, Beschädigte Maske x 15, 40.000 Mora Level 50: Shivada-Jade-Bruchstück x6, Löwenzahnsahmen x20, Ewige Eisblume x4, Verdreckte Maske x12, 60.000 Mora

Shivada-Jade-Bruchstück x6, Löwenzahnsahmen x20, Ewige Eisblume x4, Verdreckte Maske x12, 60.000 Mora Level 60: Shivada-Jade-Brocken x3, Löwenzahnsahmen x30, Ewige Eisblume x8, Verdreckte Maske x 18, 80.000 Mora

Shivada-Jade-Brocken x3, Löwenzahnsahmen x30, Ewige Eisblume x8, Verdreckte Maske x 18, 80.000 Mora Level 70: Shivada-Jade-Brocken x6, Löwenzahnsahmen x45, Ewige Eisblume x12, Unheilvolle Maske x12, 100.000 Mora

Shivada-Jade-Brocken x6, Löwenzahnsahmen x45, Ewige Eisblume x12, Unheilvolle Maske x12, 100.000 Mora Level 80: Shivada-Jade x6, Löwenzahnsahmen x60, Ewige Eisblume x20, Unheilvolle Maske x12, 120.000 Mora

Materialien für die Talente von Eula:

Level 2: Lehren des Widerstands x3, Beschädigte Maske x6, 12.500 Mora

Lehren des Widerstands x3, Beschädigte Maske x6, 12.500 Mora Level 3: Anleitung zum Widerstand x2, Verdreckte Maske x3, 17.500 Mora

Anleitung zum Widerstand x2, Verdreckte Maske x3, 17.500 Mora Level 4: Anleitung zum Widerstand x4, Verdreckte Maske x4, 25.000 Mora

Anleitung zum Widerstand x4, Verdreckte Maske x4, 25.000 Mora Level 5: Anleitung zum Widerstand x6, Verdreckte Maske x6, 30.000 Mora

Anleitung zum Widerstand x6, Verdreckte Maske x6, 30.000 Mora Level 6: Anleitung zum Widerstand x9, Verdreckte Maske x9, 37.500 Mora

Anleitung zum Widerstand x9, Verdreckte Maske x9, 37.500 Mora Level 7: Philosophie des Widerstandes x4, Unheilvolle Maske x4, Horn des Drachenkönigs x1, 120.000 Mora

Philosophie des Widerstandes x4, Unheilvolle Maske x4, Horn des Drachenkönigs x1, 120.000 Mora Level 8: Philosophie des Widerstandes x6, Unheilvolle Maske x6, Horn des Drachenkönigs x1, 260.000 Mora

Philosophie des Widerstandes x6, Unheilvolle Maske x6, Horn des Drachenkönigs x1, 260.000 Mora Level 9: Philosophie des Widerstandes x12, Unheilvolle Maske x9, Horn des Drachenkönigs x2, 450.000 Mora

Philosophie des Widerstandes x12, Unheilvolle Maske x9, Horn des Drachenkönigs x2, 450.000 Mora Level 10: Philosophie des Widerstandes x16, Unheilvolle Maske x12, Horn des Drachenkönigs x2, Krone der Weisheit x1, 700.000 Mora

Bedenkt, dass ein Teil der Informationen aus den Beta-Builds des Charakters stammen und im finalen Release einige Änderungen enthalten können.

Yanfei – Die Rechtsberaterin von Liyue

Das ist Yanfei:

Waffe: Katalysator

Katalysator Element: Pyro

Pyro Seltenheit: 4 Sterne

4 Sterne Konstellation: Bestia Iustitia

In der Stadt der Verträge und Geschäfte, Liyue, sind Gesetze ein eisernes Fundament, auf dem alle Transaktionen basieren. Doch nicht alle Bewohner und Händler machen sich die Mühe, sich damit vertraut zu machen. Die Rechtsberater der Stadt sind mehr als bereit die Wissenslücken ihrer Kunden zu füllen, sofern natürlich die Zahlung stimmt.

Unter den Rechtsberatern ist Yanfei berühmt-berüchtigt für ihre Expertise. Kaum jemand kann ihr in Rechtsfragen das Wasser reichen und manche nennen sie sogar “Das laufende Gesetz”. Sie schafft es immer wieder, für ihre Kunden die größten Vorteile auszuhandeln, und verlangt dafür richtig saftige Mengen an Mora.

In ihren Adern fließt das Blut einer göttlichen Bestie, wie es etwa schon bei Ganyu der Fall ist. Doch im Gegensatz zu Ganyu hat Yanfei keinen Vertrag mit dem Gott Rex Lapis geschlossen, denn alles, was sie für sich wünscht, ist frei zu sein.

Fähigkeiten und Talente von Yanfei

Das kann Yanfei: Der normale Angriff “Seal of Approval” ist ein Feuerball, der Pyro-Schaden verursacht. Er verleiht Yanfei außerdem den “Scarlet Seal”-Buff, der bis zu drei Ladungen sammeln kann. Er reduziert den Stamina-Verbrauch von Yanfei um 15 % pro Ladung und weitere Ladungen verlängern die Dauer des Buffs.

Der elementare Angriff von Yanfei, “Signed Edict”, verursacht Pyro-Schaden und verleiht ihr sofort die maximale Menge ant Seals, wenn er Gegner trifft. Er hat einen Cooldown von 9 Sekunden. Ihr geladener Angriff verbraucht in einem AoE-Pyro-Angriff Stamina und alle gesammelten Scarlet Seals. Mehr Seals bedeuten hier höhere Reichweite und Stärke des Angriffs.

Die ultimative Fähigkeit “Done Deal” verursacht eine Feuer-AoE um Yanfei herum, die ebenfalls sofort die maximale Menge an Scarlet Seals verleiht und zusätzlich den Buff “Brilliance”. Dieser erhöht einerseits den Schaden von Yanfeis geladenem Angriff und andererseits gibt ihr in regelmäßigen Abständen neue Scarlet Seals, um den geladenen Angriff weiter zu verstärken. Der Effekt von Brilliance endet, sobald sie das Kampffeld verlässt.

Der Fokus von Yanfeis Gameplay liegt also darauf, die Ladungen ihres Scarlet-Seal-Buffs zu sammeln und danach mit ihrem geladenen Angriff Schaden auszuteilen. Ihre passiven Fähigkeiten unterstützen ihre Gameplay-Mechaniken:

Encyclopedic Expertise : Zeigt die Fundorte von Ressourcen, die nur in Liyue vorkommen, auf der Mini-Map

: Zeigt die Fundorte von Ressourcen, die nur in Liyue vorkommen, auf der Mini-Map Proviso : Wenn Yanfei ihre Scarlet Seals verbraucht, indem sie einen geladenen Angriff ausführt, wird jeder der Seals ihren Pyro-Schaden um 5 % erhöhen. Der Effekt hält 6 Sekunden lang.

: Wenn Yanfei ihre Scarlet Seals verbraucht, indem sie einen geladenen Angriff ausführt, wird jeder der Seals ihren Pyro-Schaden um 5 % erhöhen. Der Effekt hält 6 Sekunden lang. Blazing Eye: Wenn Yanfreis geladener Angriff einen kritischen Treffer landet, dann verursacht sie zusätzlichen AoE-Pyro-Schaden um sie herum.

Die Statuswerte von Yanfei liegen auf Level 90 unterhalb von Klee, die ebenfalls eine Pyro-Katalysten-Nutzerin ist. Das macht gewissen Sinn, da Yanfei im Gegensatz zu Klee ein 4-Sterne-Charakter ist:

Basis-HP von 9.352

Basis-ATK von 240

Basis-DEF von 587

Gameplay und Animationen von Yanfei könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Gameplay und Animationen von Yanfei könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Materialien für den Aufstieg von Yanfei und ihrer Talente

Diese Materialien braucht ihr: Wenn ihr Interesse an Yanfei habt und sie später ziehen und aufleveln wollt, dann könnt ihr schon mal diese Materialien farmen:

Level 20: Agnidus-Achat-Splitter x1, Nachtjade x3, Krähenwappen der Schatzsuche x3, 20.000 Mora

Agnidus-Achat-Splitter x1, Nachtjade x3, Krähenwappen der Schatzsuche x3, 20.000 Mora Level 40: Agnidus-Achat-Bruchstück x3, Nachtjade x10, Krähenwappen der Schatzsuche x15, Junge Jade x2, 40.000 Mora

Agnidus-Achat-Bruchstück x3, Nachtjade x10, Krähenwappen der Schatzsuche x15, Junge Jade x2, 40.000 Mora Level 50 : Agnidus-Achat-Bruchstück x6, Nachtjade x20, Krähenwappen der Silberschätze x12, Junge Jade x4, 60.000 Mora

: Agnidus-Achat-Bruchstück x6, Nachtjade x20, Krähenwappen der Silberschätze x12, Junge Jade x4, 60.000 Mora Level 60: Agnidus-Achat-Brocken x3, Nachtjade x30, Krähenwappen der Silberschätze x18, Junge Jade x8, 80.000 Mora

Agnidus-Achat-Brocken x3, Nachtjade x30, Krähenwappen der Silberschätze x18, Junge Jade x8, 80.000 Mora Level 70: Agnidus-Achat-Brocken x6, Nachtjade x45, Krähenwappen der Goldschätze x12, Junge Jade x12, 100.000 Mora

Agnidus-Achat-Brocken x6, Nachtjade x45, Krähenwappen der Goldschätze x12, Junge Jade x12, 100.000 Mora Level 80: Agnidus-Achat x6, Nachtjade x60, Krähenwappen der Goldschätze x24, Junge Jadex 20, 120.000 Mora

Für das Leveln ihrer Talente benötigt ihr folgende Items:

Level 2: Lehren des Golds x3, Krähenwappen der Schatzsuche x6, 12.500 Mora

Lehren des Golds x3, Krähenwappen der Schatzsuche x6, 12.500 Mora Level 3 : Anleitung zum Gold x2, Krähenwappen der Silberschätze x3, 17.500 Mora

: Anleitung zum Gold x2, Krähenwappen der Silberschätze x3, 17.500 Mora Level 4: Anleitung zum Gold x4, Krähenwappen der Silberschätze x4, 25.000 Mora

Anleitung zum Gold x4, Krähenwappen der Silberschätze x4, 25.000 Mora Level 5: Anleitung zum Gold x6, Krähenwappen der Silberschätze x6, 30.000 Mora

Anleitung zum Gold x6, Krähenwappen der Silberschätze x6, 30.000 Mora Level 6: Anleitung zum Gold x9, Krähenwappen der Silberschätze x9, 37.500 Mora

Anleitung zum Gold x9, Krähenwappen der Silberschätze x9, 37.500 Mora Level 7: Lehre des Golds x4, Krähenwappen der Goldschätze x4, Ast des Drachenbluts x1, 120.000 Mora

Lehre des Golds x4, Krähenwappen der Goldschätze x4, Ast des Drachenbluts x1, 120.000 Mora Level 8: Lehre des Golds x6, Krähenwappen der Goldschätze x6, Ast des Drachenbluts x1, 260.000 Mora

Lehre des Golds x6, Krähenwappen der Goldschätze x6, Ast des Drachenbluts x1, 260.000 Mora Level 9: Lehre des Golds x12, Krähenwappen der Goldschätze x9, Ast des Drachenbluts x2, 450.000 Mora

Lehre des Golds x12, Krähenwappen der Goldschätze x9, Ast des Drachenbluts x2, 450.000 Mora Level 10: Lehre des Golds x16, Krähenwappen der Goldschätze x12, Ast des Drachenbluts x2, Krone der Weisheit x1, 700.000 Mora

Wie schon bei Eula gilt auch für Janfei, dass diese Informationen aus ihrem Beta-Build stammen. Es kann also sein, dass sie sich zum eigentlichen Release des Charakters verändern könnten.

Was haltet ihr von den Charakteren? Werdet ihr versuchen, sie zu bekommen oder sehen sie für euch uninteressant aus? Schreibt es uns in die Kommentare.

Die beiden neuen Charaktere werden den Entwicklern von Genshin Impact aber wahrscheinlich wieder ordentlich Geld einbringen:

