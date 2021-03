Ein Leak zu Genshin Impact lässt die Hoffnung steigen, dass wir bald eine neue Form vom Reisenden sehen werden. So wurde der Elektro-Traveler gefunden, der bald ins Spiel kommen könnte.

Das ist der Leak: Der stammt vom Twitter-Kanal Lumie. Der Kanal gilt als vertrauenswürdiger Leaker rund um Genshin und hatte schon einige andere Charaktere richtig hervorgesagt.

Nun zeigt er ein Video, was einen Elektro-Traveler zeigt. Das ist durchaus spannend, denn bisher gibt es den Reisenden nur mit den Elementen Geo und Anemo. Nun könnte bald das Element Elektro dazukommen. Wir binden euch den Clip hier ein:

Elektro-Reisender in Genshin Impact – Passt das?

Was genau steckt im Leak? Viele Infos gibt es im Leak nicht. Es wird lediglich das Aussehen der männlichen und weiblichen Form des Charakters gezeigt.

Dazu schreibt Lumie, dass die Fähigkeiten der Charaktere noch nicht hinzugefügt wurden, sodass man dort keine Schlüsse ziehen kann. Wie stark der Reisende in dieser Form also wird, ist noch nicht bekannt.

Was macht den Reisenden so beliebt? In In unserer Tier-List stehen beide Formen des Reisenden nicht ganz oben in der Liste. Der Charakter hat stattdessen andere Vorteile. Er ist nämlich kostenlos zu bekommen, denn immerhin startet ihr eurer Abenteuer in Genshin Impact mit dem Reisenden. Dazu kommt noch, dass ihr das Sternenbild vom Traveler kostenlos auf Stufe 6 bekommt. Das ist bei vielen anderen Charakteren nur mit viel Glück oder durch Echtgeld machbar.

Wann könnte der Elektro-Reisende kommen? In den letzten Tagen gab es zahlreiche Leaks rund um das Update 1.5. Das ist das Update, was als Nächstes ansteht. Dort wurde bereits einige Charaktere geleakt, die zu diesem Update vermutlich kommen werden.

Die Daten zum Elektro-Reisenden sind bisher noch recht dünn. Dazu kommen noch die anderen Charaktere, die wohl im nächsten Update erscheinen werden. Aufgrund dessen wird vermutet, dass der neue Reisende erst zum Update 1.6 in Genshin Impact erscheinen wird.

Wir müssten uns also zumindest noch einige Wochen bis zum Release gedulden. Update 1.6 dürfte laut aktuellen Stand in etwa 10 Wochen erscheinen. Update 1.5 wäre immerhin noch 4-5 Wochen weg, wenn man vom aktuellen Season-Pass ausgeht.

Das müsste mit der neuen Form einhergehen: Reisende können ihre Form nur an der Statue in der jeweiligen Region wechseln. Für die Regionen Liyue und Mondstadt gibt es die Elemente Anemo und Geo für den Reisenden. Nun würde ein neues Element für den Reisenden auch ein Hinweis für eine neue Region in Genshin Impact sein.

Als neue Region wird aktuell Inazuma gehandelt. Dieses Gebiet wird von vielen Spielern im Update 1.5 erwartet, weil in den letzten Updates keine großen Neuerungen eingefügt wurden. Ein neues Gebiet wäre also langsam an der Zeit.

Der Elektro-Reisende dürfte also frühstens zum Release des neuen Gebiets erscheinen. Denn nur an Anbetungs-Statuen in den unterschiedlichen Regionen kann der Reisende bisher seine Elemente ändern.

Neue Charaktere in Genshin Impact bedeuten für den Entwickler auch eine Menge Geld. Ein Bericht zeigt nun, dass sie mehrere Millionen Dollar an nur einem Tag verdienen:

