Für ein Geschenk in Genshin Impact stehen Tausende Chinesen bei KFC an

Chinesische Fans von Genshin Impact haben zahlreiche Filialen der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken belagert. Grund dafür war ein kostenloser Pin zu jeder Bestellung.

Das ist gerade los in China: KFC bot Fans von Genshin Impact eine ganz besondere Aktion an. Sie mussten bei ihrer Bestellung den Satz “Triff dich in einer anderen Welt, genieße köstliches Essen” sagen und erhielten dafür dann einen Pin von Diluc oder Noelle.

Der Andrang für diese Pins war riesig und tausende Chinesen stürmten zu den Filialen von KFC. Auf Twitter tauchten diverse Videos und Bilder auf, die lange Schlangen vor den Läden zeigten.

Pins zu Genshin Impact lassen Fans verrückt werden

Was genau steckt hinter der Pin-Aktion? Diese Pins sind nicht die einzigen Goodies rund um Genshin Impact, die es aktuell bei KFC gibt. Die Aktion beinhaltet auch Vorteile für Genshin Impact selbst. So erhalten Kunden von KFC ingame spezielle Rezepte und einen Gleiter-Anzug.

Seit diesem Wochenende gibt es eben auch noch die Pins, die man dazu bekommt und die lösen einen regelrechten Hype aus und lassen tausende Fans stundenlang auf ihre Bestellung warten.

So sah der Ansturm aus: Dafür binden wir euch Tweets von Daniel Ahmad ein. Er ist Videospiel-Analyst und teilte diverse Bilder auf seinem Twitter-Kanal:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Teilweise verbrachten Fans ganze Nächte vor den KFC-Filialen, damit sie den Pin ergattern können. In manchen Städten löste die Polizei die Menschenmengen auf, da sich dort nicht an die Hygiene-Vorschriften gehalten wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Warum gibt es diesen Ansturm? Genshin Impact ist nicht nur in Deutschland ein voller Erfolg. Vor allem der Faktor, dass man es auch auf dem Smartphone spielen kann, lockt asiatische Fans an.

Dazu kommt, dass vor allem Diluc bei den Fans von Genshin Impact richtig beliebt ist. Seit Release gehört dieser Charakter zu den besten Kämpfern im Spiel und wird gerne im Kampf genutzt. Kostenlose Items für Diluc kommen also gut an.

Gab es schon mal etwas Ähnliches? Fans von Pokémon-Karten dürften ähnlich aufgeregt über eine aktuelle Kooperation von McDonalds und Pokémon sein. Momentan gibt es in Deutschland bei jedem Happy Meal ein Booster-Pack mit Pokémon-Karten dazu.



Diese Aktion lief bereits in den USA und sorgte dort für einen riesigen Ansturm. In vielen Orten waren die Karten innerhalb weniger Stunden oder Tage vergriffen.

Kommt das auch nach Deutschland? Davon ist bisher keine Rede. Es wurde allerdings angekündigt, dass der exklusive Gleiter, den es bei der KFC-Bestellung gibt, später weltweit zu ergattern gibt. Wie man den Gleiter bekommen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.

Was auf jeden Fall bald nach Deutschland kommt, ist der Patch 1.4. Wir geben euch alle Infos zu den Inhalten davon:

Genshin Impact: Alle Infos zu Patch 1.4 – Release, Inhalte, Download