Genshin Impact: Leak zeigt mögliche neue Inhalte mit Qiqi

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wann erscheint das Update? Das nächste Update ist das Update 1.4, das am 17. März erscheint . In der Regel erscheinen große Updates für Genshin Impact im Sechs-Wochen-Rhythmus, weswegen ein Release für Update 1.5 Ende April denkbar ist.

Wer ist Qiqi? Qiqi kommt aus Liyue und ist ein 5-Sterne-Charakter. Unter den Charakteren im Spiel ist sie etwas Besonderes, denn eigentlich ist sie ein Zombie-Mädchen. Wenn sie nicht mit euch auf Abenteuern ist, arbeitet sie in der Bubu-Hütte in Liyue. Sie setzt auf das Element Eis und ist ein starker Supporter, die eine hohe Heilung verursachen kann.

In den Kommentaren vermuten User bereits, dass dies der erste Hinweis auf eine Story-Quest für Qiqi sein könnte. Einem Bericht von “ DualShockers ” zufolge könnte das Video darauf hinweisen, dass ein solcher Inhalt für das Update 1.5 geplant sein könnte. Schon zuvor hatten Gerüchte ein mögliches Qiqi-Banner für Update 1.5 erwähnt (via TechTimes ).

Das zeigt der Leak: Via Twitter teilte der Account “Lumie” ein kurzes Video. Lumie hatte schon in der Vergangenheit mit Leaks auf sich aufmerksam gemacht, etwa zur Heldin Hu-Tao . Im neuesten Video werden Bilder gezeigt, die Lumie als “kleines Preview von Qiqi’s Dungeon” beschreibt.

Während viele Charaktere in Genshin Impact bereits eigene Story-Quests haben, blieb Qiqi bislang ohne eigene Charakter-Quest. Ein Leak deutet an, dass sich dies möglicherweise in Zukunft ändern könnte.

