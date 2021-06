Genshin Impact: Leak zeigt Kazuha Banner und das könnte sich richtig lohnen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was passiert aktuell in Genshin Impact? Aktuell läuft noch ein besonderes Event mit Hilichurlen . Hier müsst ihr den merkwürdigen Kreaturen helfen und bekommt dafür neue Baupläne fürs Housing und außerdem Urgestein. Das Urgestein könnt ihr dann wieder für neue Gebete ausgeben.

Für wen lohnt sich das Gebet vermutlich nicht? Befindet ihr euch nah an der Pity-Mechanik, dann solltet ihr überlegen, ob ihr Kazuha wirklich haben wollt. Pity heißt, dass ihr bereits fast 90 Mal gezogen habt und eure Chance auf einen 5-Sterne-Charakter bald 100 % sein sollte. Wollt ihr etwa den 5-Sterne-Charakter Klee haben, die es ebenfalls in einem Banner mit 1.6 geben soll, dann solltet ihr euer Urgestein sparen.

Darum ist Bennet so stark: Bennets ultimative Fähigkeit heilt euch schnell, wenn ihr unter 70 % Gesundheit habt. Wenn ihr mehr Gesundheit habt, dann verstärkt er eure Angriffe um Bennets Angriffswert. Bereits ohne Sternbild ist er gut spielbar, mit Stufe 1 wird aber die Beschränkung der Ulti entfernt, was ihn noch stärker macht. MeinMMO zählt Bennet zu den besten Charakteren in Genshin Impact .

