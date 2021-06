Mit The Legend of Neverland (Android, iOS) wurde in Korea ein neues MMORPG vorgestellt, das stark an Genshin Impact erinnert. Angeblich soll es bald zu uns kommen. Wir von MeinMMO verraten, was hinter dem Spiel steckt.

Was ist das für ein Spiel? The Legend of Neverland ist ein Mobile-MMORPG, das für Android und iOS geplant ist. Entwickelt wird es von der koreanischen Frima GameArk Global. Es setzt auf eine bunte und offenen Spielwelt und erinnert optisch und spielerisch an Genshin Impact:

Ihr erstellt euch zum Start einen Charakter in einem Editor und könnt dort Geschlecht und Aussehen bestimmen

Es gibt verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten

Das Spiel setzt auf ein actionreiches Kampfsystem

Ihr werdet von verschiedenen Feen begleitet, die euch im Kampf unterstützen

Euch erwarten typische Quests wie “Sammel Beeren” oder “Töte Füchse”

Ihr könnt euch Reittiere besorgen

Im Endgame warten PvP-Elemente, Gilden und ein umfangreiches Kostüm-System auf euch

Wann erscheint das Spiel? The Legend of Neverland befindet sich in einer Pre-Registrierung in Korea und soll wohl bald auch bei uns erscheinen:

Im App Store ist die Rede von einem erwarteten Release am 15. Juli 2021 (via App Store)

Auch im Google Play Store wurde das Spiel bereits gelistet (via Play Store).

Einen ersten Einblick in das MMORPG bietet euch dieses YouTube-Video von Gaming Mobile. Dort wurde das Spiel Ende 2020 in einer Beta getestet:

The Legend of Neverland erinnert an Genshin Impact, nutzt gleiche Monetarisierung

So kommt das Spiel an: Bisher ist The Legend of Neverland bei uns im Westen noch nicht spielbar, doch unterhalb der vielen Gameplay-Videos auf YouTube zeigt sich ein klares Bild. Zwar wollen die Leute gerne ein MMORPG, das an Genshin Impact erinnert, doch sie stören sich hier gleich an mehreren Dingen:

Die Kämpfe und Quests scheinen kaum Abwechslung zu bieten

Die Performance ist in vielen Videos eher schwach

Das Spiel erscheint nur auf Mobile-Plattformen

Die Grafik und generell das gesamte Spiel erinnert zu stark an Genshin Impact, aber eher an eine schlechtere Version davon

Auf TapTap, einer Spieleplattform aus Asien, bekommt The Legend of Neverland bisher 7,2 von 10 Sternen, allerdings hat es dort nur 25 Reviews (via TapTap).

Woher kommt der Vergleich zu Genshin Impact? Beide Spiele setzen auf einen fast identischen Art-Style und eine bunte Spielwelt. Auch das Kampfsystem und die Fortbewegung erinnern sofort an das Action-RPG von miHoYo. Zu Beginn begleitet euch zudem eine Fee, die viele an Paimon erinnert.

Außerdem scheint das Spiel einige der Stimmen von Charakteren aus Genshin Impact zu nutzen, wie einige Nutzer unterhalb der Videos anmerken.

Wie ähnlich sich die beiden Spiele tatsächlich sehen, zeigte der Videospiel-Analyst Daniel Ahmad mit verschiedenen Bildern auf Twitter:

Auch bei der Monetarisierung ähneln sich die beiden Titel sehr. In The Legend of Neverland könnt ihr euch Feen besorgen, die euch im Kampf begleiten. Diese sind an ein Gacha-System gebunden und setzen den Einsatz von Echtgeld-Währung voraus.

Allerdings gibt es auch etliche Unterschiede zwischen den Spielen, darunter der MMORPG-Aspekt, das PvP und die eigene Charaktererstellung.

Was sagt ihr zu The Legend of Neverland? Interessiert euch das Spiel oder seid ihr von der Kopie eher abgeschreckt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

