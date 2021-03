In Genshin Impact startet heute, am 17. März, ein neues Banner, das den extrem starken Charakter Venti zurückbringt. Wir verraten euch, warum er mächtig ist und wie eure Chancen auf den Charakter stehen.

Wer ist Venti? Der freche und sorglose Barde aus Mondstadt, der eine Vorliebe für Wein hat, begegnet den Spielern bereits sehr früh im Verlauf der Story von Genshin Impact. Sein musikalisches Talent wird von allen Bewohnern in Mondstadt anerkannt und bescherte Venti bereits drei Mal den Titel des beliebtesten Barden.

Venti nutzt als seine Waffe den Bogen und sein Element ist Anemo. In der Genshin-Impact-Community ist er schnell zu einem sehr beliebten Charakter geworden, was einerseits an seiner Persönlichkeit lag, andererseits aber an seinen extrem starken Fähigkeiten.

Zum Release des Spiels war es kurzzeitig möglich, Venti aus dem Gacha-Pool der Charaktere zu ziehen. Danach wurde er wieder rausgenommen und war bis jetzt nicht mehr verfügbar. Spieler, die es damals nicht geschafft hatten, Venti zu ziehen, haben ihrem Geld nachgetrauert.

Das Banner-Bild von Venti.

Warum ist Venti stark? Mit seiner Einführung als spielbarer Charakter in Genshin Impact hat Venti sofort den Ruf eines der stärksten Charaktere überhaupt erlangt. Auch auf unserer Tier-Liste besetzt er die oberen Ränge. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Seine Fähigkeiten generieren große Mengen an elementarer Energie

Sein Burst verursacht hohen Schaden, hat hohes Scaling und man kann ihn mit anderen Elementen kombinieren

Der Burst bringt außerdem starken Crowd Control, indem er die Gegner einsaugt und in die Luft schleudert

Venti funktioniert in sehr vielen unterschiedlichen Team-Kompositionen

Es ist vergleichsweise simpel, für Venti eine gute Artefakt-Kombination zu erfarmen, da er bereits mit 2x Noblesse Oblige und 2x Grünlicher Schatten hohen Schaden austeilen wird

Er benötigt keine Banner-Waffe und hat mehrere gute Free2Play-Alternativen, um hohen Schaden zu verursachen (Zum Beispiel Stringless)

Selbst die schweren Herausforderungen im gewundenen Abgrund sind mit Venti und seinen Skills leichter zu meistern

Zudem ist Venti auch auf niedrigen Leveln sehr mächtig. Ihr braucht also nicht mehrere seiner Konstellationen freizuschalten, das heißt ihn mehrfach ziehen, bevor er seine Macht richtig entfalten kann. Das alles zusammen macht ihn zu einem sehr starken Charakter.

Wie das Gameplay von einem aufgelevelten Venti in Action aussieht, könnt ihr folgendem Vergleichsvideo anschauen:

Das sind eure Chancen auf Venti

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Venti? Als ein 5-Sterne-Charakter ist Venti extrem selten. Die Wahrscheinlichkeit für diese Seltenheit liegt bei 0,6 %. Beim Banner für Venti ist sie aber etwas anders. Wenn ihr einen 5-Sterne-Charakter zieht, kann es zu 50 % Venti sein und zu 50 % ein anderer Charakter.

Zudem solltet ihr darauf achten, ob bei euch nicht bald die sogenannte “Pity-Mechanik” greift. Das passiert, wenn ihr kurz davor steht, insgesamt 90 Ziehungen in Genshin Impact zu machen. Die 90. Ziehung garantiert euch einen 5-Sterne-Charakter, der dank des Banners zu 50 % Venti sein könnte.

Soll ich versuchen, Venti zu bekommen? Obwohl Venti sehr mächtig und nützlich ist, müsst ihr vorher lieber überlegen, ob ihr euer Urgestein für ihn ausgeben wollt. Vor allem die Free2Play-Spieler, die kein Geld in Genshin Impact investieren, haben beim nächsten Banner am 7. April mit dem neuen 4-Sterne-Charakter Rosaria eine starke physische DD-Option, die höhere Drop-Chancen hat.

Wenn ihr kurz vor der 90. Ziehung steht, dann könnt ihr versuchen, Venti zu angeln. Seine rohe Power ist den Versuch wert, auch wenn er dann immer noch nicht garantiert ist.

Werdet ihr euer Glück mit Venti versuchen oder lieber auf einen anderen Charakter sparen? Habt ihr den frechen Barden schon in eurer Sammlung? Wie findet ihr ihn so? Schreibt es uns in die Kommentare.

