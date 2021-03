Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um ein Browser-Spiel, das vom 16. März bis zum 25. März 2021 verfügbar sein soll. “Zu Gast im Restaurant Wanmin” versetzt euch in das namengebende Restaurant Wanmin in Liyue. Dort sollt ihr der Köchin Xiangling beim Kochen zur Hand gehen. Für eure Hilfe könnt ihr euch auf Belohnungen freuen, die ihr bis zum 30. März abholen könnt.

