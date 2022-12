Ein neues MMO zum Film Transformers soll 2023 erscheinen – Will sich an Destiny 2 orientieren

Schon 2019 wurde ein MMO zu Transformers, dem Film mit den Auto-Robotern, angekündigt. Die Entwicklung soll jedoch holprig verlaufen sein. Nun soll ein neues Studio die Arbeit fortführen, wie der Branchen-Insider Tom Henderson berichtet. Er kennt auch neue Details zum Spiel.

Was wird das für ein Spiel? Das Transformers-MMO soll ein Free2Play-Spiel werden, das ihr in der Third-Person-Ansicht spielt. Im Kern des Gameplays soll sich das Spiel vor allem an Destiny 2 orientieren, wie die Quelle von Henderson berichtet:

Es wird 3 Klassen geben, ähnlich wie der Hunter, Warlock und Titan in Destiny 2. Sie sollen eine Holy Trinity aus Tank, DD und Supporter erfüllen können.

Das Spiel soll den Fokus auf Teamplay legen.

Laut Story bedroht ein neuer Feind die Erde – „The Legion“. Dabei handelt es sich um Gegner, die sowohl organisch als auch anorganisch sein können.

Man wird auf bekannte Charaktere der Filme wie Optimus Prime und Bumblebee treffen.

Das Transformers-MMO wird in der Unreal Engine 4 entwickelt und soll bereits 2023 erscheinen. Die Plattformen sind aber nicht bekannt.

Woher stammen die Infos? Tom Henderson hat gute Kontakte in der Gaming-Branche und bringt oft neue, exklusive Informationen. Er teilte die Infos auf der Webseite Insider-Gaming. Dort verriet er auch, dass ein neues Studio das MMO übernommen hat.

„Transformers Rise“ wurde bereits vor Jahren angekündigt

Wie verlief die Entwicklung des Spiels? Bereits 2019 wurde auf der China Joy ein MMO zu Transformers angekündigt. Die Entwicklung sollte das US-Studio Certain Affinity übernehmen, das schon an Halo und Call of Duty gearbeitet hat.

Publisher und Auftraggeber war das Studio „Leyou Technologies“, das zwischenzeitlich auch an dem MMORPG zu Herr der Ringe mit Amazon gearbeitet hatte. 10 Millionen Dollar sollen vorab in das neue Transformers-MMO geflossen sein.

In einem Podcast 2021 verriet der Senior Producer Aaron Hamilton dann den Namen des neuen Spiels: Transformers Rise (via Apple). Doch weitere Details blieben aus.

Wer entwickelt das Spiel jetzt? Laut Henderson wurde das Projekt dem Studio Splash Damage übergeben, weil Certain Affinity Probleme mit der Umsetzung hatte.

Splash Damage sitzt in London und hat unter anderem an Batman: Arkham Origins und Gears of War 4 gearbeitet. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch aus. Henderson hat das Studio bereits kontaktiert, das sich jedoch zu Spekulationen nicht äußern möchte.

Möglicherweise erfahren wir mehr Details zum Spiel bei den Game Awards am 8. Dezember. Dort wird es einige neue Trailer und Infos geben.

