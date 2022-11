The Game Awards 2022: Alles zu Datum, Uhrzeit und den nominierten Spielen

Im Dezember 2022 werden die Game Awards verliehen und das „Game of the Year“ gekrönt. Auf MeinMMO findet ihr alle Infos zu dem Gaming-Event und den nominierten Spielen.

Was sind die Game Awards überhaupt? Bei dem Event handelt es sich um eine jährlich stattfindende Preisverleihung, in der die besten Spiele des vergangenen Jahres mit den sogenannten Game Awards ausgezeichnet werden.

Außerdem gibt es im Rahmen der Preisverleihung regelmäßig zahlreiche neue Trailer und Game-Reveals zu sehen.

Datum und Uhrzeit der Game Awards 2022

Die Verleihung der Game Awards 2022 findet am 09. Dezember 2022 statt. Der Livestream startet um 01:30 Uhr deutscher Zeit und wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern.

Nominierte Spiele und Kategorien der Game Awards 2022

Bei den Game Awards 2022 werden insgesamt in 31 Kategorien Spiele ausgezeichnet. Erstmals mit dabei ist die neue Kategorie „Best Game Adaptation“, in der beispielsweise Serien- oder Film-Adaptionen von Spielen wie Arcane, Uncharted und Cyberpunk Edgerunners ausgezeichnet werden.

Wir zeigen euch die nominierten Spiele für 5 Kategorien, die für die MeinMMO-Community interessant sein könnten.

Game of the Year

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Best Ongoing Game

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Best Sports/ Racing Game

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

Olliollo World

Best Multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 2

Multiversus

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Best E-Sport Game

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Abstimmung für die Game Awards 2022

Wenn ihr an der Abstimmung für den Sieger der einzelnen Kategorien teilnehmen wollt, ist das auf der Website des Events unter thegameawards.com möglich.

Livestream der Game Awards 2022

Auch 2022 könnt ihr die Game Awards wieder mittels eines Livestreams verfolgen. Dazu stehen euch drei mögliche Adressen zur Auswahl:

Livestream auf Twitch

Livestream auf Youtube

Stream auf der offiziellen Website via thegameawards.com

Wenn am 08. Dezember die Game Awards 2022 verliehen werden, sind einige Spiele gleich für mehrere Preise nominiert.

So könnt ihr beispielsweise für Elden Ring in 7 und für God of War: Ragnarok in 10 Kategorien stimmen. Auch der Katzen-Hit Stray ist in ganzen 6 Kategorien vertreten und sorgte damit für Unmut auf Twitter:

Stray: Leute meckern, dass ein Katzenspiel 6 Game Awards gewinnen könnte – Entwickler posten unschlagbares GIF als Antwort