MMORPG Black Desert feiert erstmals großes Community-Event in Europa – Ich war dabei

Am 9. Dezember fand das Community-Event „Voice of Adventurers“ zu Black Desert Online erstmals in Europa statt. MeinMMO-Autor Mark Sellner war bei der Veranstaltung in Utrecht dabei und konnte mit Lybee Park, Chefin der Entwickler in Europa, sprechen.

Black Desert ist seit Jahren ein großes MMORPG. Das ist auch für Deutschland und generell Europa der Fall, doch erst seit 2 Jahren arbeiten die Entwickler von BDO, Pearl Abyss daran, dem auch tatsächlich nachzugehen.

Denn bisher fanden alle relevanten Events für das MMORPG nicht in Europa oder Amerika statt. Das hat sich jetzt jedoch geändert. Am 11. Dezember gab es etwa den ersten Calpheons Ball in Amerika, ein Event mit vielen neuen Ankündigungen für die Zukunft von Black Desert.

Zwei Tage zuvor, weniger groß und relevant für alle Spieler, veranstaltete Pearl Abyss das „Voice of the Adventureres“-Event in Utrecht in den Niederlanden. Dabei ging es weniger um neue Ankündigungen, als viel mehr darum, die Menschen aus der Community zusammenzubringen.

Es ist das erste Event dieser Art in Europa, abseits des Fantreffens auf der gamescom.

Das Beste daran – es war für die Teilnehmer völlig kostenfrei. Im Voraus konnte man sich in einen Lostopf werfen lassen und 90 Fans von Black Desert wurden dann ausgelost und zu dem Event im Kasteel de Haar, dem größten Schloss der Niederlande, eingeladen.

Auch ich wurde von Pearl Abyss zum VOA eingeladen und hatte die Chance, mit Lybee Park zu sprechen. Sie ist CEO von Pearl Abyss in Europa und war ebenfalls bei dem Event vor Ort.

Community stand im absoluten Mittelpunkt

Kurz nach meinem Eintreffen am Flughafen in Amsterdam merkte ich bereits, dass sich Pearl Abyss mit dem Event nicht hat lumpen lassen. Denn direkt vor dem Haupteingang des Flughafens stand ein großer, schwarzer Reisebus mit der Aufschrift „Black Desert“.

Dieser wartete dort aber nicht nur auf mich, sondern auch auf zahlreiche andere Fans, die langsam aber sich eintrafen. Pearl Abyss hatte gleich zwei solcher Busse organisiert, die im Shuttle von Flughafen über Hotel direkt zur Location fuhren.

Bereits in der ungefähr 40-minütigen Busfahrt zu der Eventlocation wurde klar, dass hier richtig viel Leidenschaft für das Spiel zusammenkommt. Einige Fans waren sogar verkleidet und natürlich gab es im gesamten Bus kein anderes Thema als Black Desert.

Besonders schön fand ich dabei, und auch bei dem gesamten folgenden Event, dass die Entwickler und das Team von Pearl Abyss nirgendwo abgetrennt oder für sich waren, sondern immer inmitten der Community und stets Ansprechpartner für die Fans waren – toll!

Der Bus fuhr direkt zur nicht weniger eindrucksvollen Location

Das Event selbst war dann in drei Räumlichkeiten aufgeteilt, die alle auf dem großen Anwesen des Kasteel de Haar waren. Eine Führung durch das Schloss gab es übrigens gleich mit dazu. Die ersten Stunden des Events bestanden aus einem lockeren Zusammenkommen und Quatschen.

Real-Life-Quests mit echten Belohnungen

Jede Person erhielt eine personalisierte Goodiebag, in der unter anderem auch Visitenkarten der Spieler drin waren, recht schnell begann eine Art Tauschspiel und die Leute versuchten, mit jedem Anwenden Karten zu tauschen.

Spiel ist auch das nächste Stichwort, denn davon gab es reichliche. Neben einem Questlogbuch, in dem es für die Fans diverse Aufgaben zu erledigen gab, für die sie sich dann Belohnungen abholen konnten, gab es auch mehrere von den Entwicklern direkt ausgerichtete Spiele.

Dort konnte man sich unter anderem mit einem Game-Master im PvP-Duell messen, bei einem Pub-Quiz teilnehmen oder vor einem Greenscreen schöne Polaroids von sich machen lassen. Snacks und Getränke gab es während der ganzen Veranstaltung für alle Teilnehmenden ebenfalls kostenlos.

Auch professionelle Cosplayer hatte Pearl Abyss angeheuert, um auf dem Event dabei zu sein. Diese waren in typischen Black-Desert-Cosplays unterwegs und standen jederzeit für Bildaufnahmen mit den Spielern zur Verfügung.

Die Cosplayer drawmeacosplay, Tarian und Kazy waren immer auf dem Gelände unterwegs (Foto Credit: Ebiliss)

Abendessen in ritterlicher Atmosphäre

Zum Abschluss des Tages ging es erneut in die große Haupthalle des Schlosses, die diesmal mit Tischen und einem Beamer bestückt waren. Dort wartete nicht nur ein luxuriöses Drei-Gänge-Menü, sondern auch eine Überraschungsverlosung, bei der die Fans unter anderem einen Gaming-PC gewinnen konnten.

Abgerundet wurde das von einem italienischen Quintett, welches einige Lieder des Soundtracks von Black Desert zum Besten gab, was in einem ritterlich gedeckten Schloss ein wahrlich erhabenes Gefühl auslöste.

Nach dem Essen gab es eine weitere Goodiebag für jeden und der Black-Desert-Bus fuhr zurück ins Hotel. Für die Community war es ein wahrlich gelungener Tag. Ein Anwesender erzählte mir, dass das Event für ihn sein Jahreshighlight sei, weil er erstmals seinen Gildenleiter treffen könne, der seit zwei Jahren wie ein kleiner Bruder für ihn sei.

Überall sah man strahlende Gesichter und auch das Feedback nach dem Event auf reddit ist äußerst positiv.

Die letzte Location des Abends

Zwischen den Aktivitäten und dem Abendessen hatten wir noch die Chance, mit Lybee Park, Game-Master Nox und Rick van Beem, der PR-Chef von Pearl Abyss in Europa, zu sprechen.

Deutsche Fans sind schuld am männlichen Bogenschützen

Black Desert erschien bereits 2016 in Europa, dennoch hat es sehr lange gedauert, bis auch die Kultur rund um das Spiel bei uns ankam. Mit dem VOA kam das erste Community-Event erst 6 Jahre nach Release zu uns. Ein Zeitraum, in dem viele MMORPGs bereits das Interesse der Masse verlieren.

Black Desert scheint dieses Problem aber nicht zu haben. Ich wollte daher als erstes von Lybee wissen, warum das so ist und was Black Desert, aus ihrer Sicht, eigentlich so besonders macht.

Ich denke, es ist unsere Engine. Sie erlaubt unseren Entwicklern sehr zügig neue Updates und damit auch schnell neue Inhalte für das Spiel zu bauen. Beim Launch war es unsere große, zusammenhängende offen Welt, die es so noch nie in einem MMO gab. Und natürlich der Charaktereditor und das Action-Kampfsystem. Es gibt also viele Systeme, aber das alles funktioniert nur, weil die Engine das Fundament baut. Und diese Freiheit, die wir haben, das Spiel in sehr zeitnahen Abständen zu updaten und auch schnell auf das Feedback der Community zu reagieren. Das erklärt dann nicht nur den sehr guten Launch, sondern auch den Erfolg über die Jahre hinweg.

Daraufhin interessierte es mich, ob es jemals etwas in das Spiel geschafft hat, was die Entwickler eigentlich gar nicht in Black Desert haben wollten. Oder zumindest etwas, das nicht unbedingt der Vision des MMORPGs entsprach.

Und tatsächlich, ausgerechnet die deutschen Fans sind schuld daran, dass das passiert ist.

Mir fällt spontan nichts ein, wenn es etwas gäbe, dann aber der männliche Bogenschütze. Die Leute haben sehr viel danach gefragt. Und tatsächlich kam er hauptsächlich wegen der deutschen Fans ins Spiel, wenn ich das so sagen kann. Wir haben den männlichen Schützen damals in der Beta gezeigt, aber diese Klasse tatsächlich zu entwickeln war nicht unsere Priorität. Aber nach sehr tiefschürfenden Konversationen mit unseren deutschen Fans haben wir das wieder herausgekramt. Also ja, das war ein Punkt, an dem die Fans einen wirklich großen Einfluss auf die Entwickler und Manager hatten.

Das noch kleine Team in Amsterdam war fast vollständig auf dem Event vertreten, gemeinsam mit den Fans sorgte das für ein tolles Gruppenfoto:

„Ich schwärme für unsere europäischen Fans“

Außerdem wollte ich wissen, warum es ganze 6 Jahre gedauert hat, die europäische Community mit einem Event dieser Art und Weise abzuholen, vor allem dann, wenn die deutschen Fans von Black Desert so einen großen Einfluss hatten.

Des Weiteren nahm ich Bezug zu dem neuen Pearl Abyss-Standort in Amsterdam, seinem Zweck und ob sich Black Desert in Zukunft mehr auf den europäischen Markt konzentrieren möchte.

Wir haben den Standort in Europa im Zuge des Übergangs von Black Desert von Kakao Games zu uns selbst eröffnet, aber eben während der Pandemie. Wir lieben Offline-Events und Menschen tatsächlich in echt zu treffen. Wir lieben es, uns ihre Geschichten und ihr Feedback persönlich anzuhören. Aber in der Pandemie konnten wir das nicht. Tatsächlich planen wir das VOA schon seit zwei Jahren. Auf der gamescom dieses Jahr hatten wir dann die Gelegenheit, zumindest kleine Plätze aufzubauen, um zusammen rumzuhängen. Das war eine super Erfahrung und wir haben gelernt, wie man diese Treffen besser umsetzen kann. Das gab uns genug Selbstvertrauen, das VOA nun umzusetzen. Europa ist natürlich ein super wichtiges Gebiet für uns, gerade Deutschland, dort ist unsere größte Fanbase für Black Desert [in Europa].

Lybee ging weiter darauf ein, warum sie überhaupt den weiten Weg von Korea auf sich nahm, um in Amsterdam die Stelle des CEOs für Europa zu besetzen. Scheinbar sind wir einfach detailverliebt.

Ich bin den weiten Weg von Korea hier her geflogen, weil ich für unsere europäischen Fans einfach schwärme. Sie genießen das Spiel ein bisschen anders als unsere asiatischen Fans. Asiatische Spieler denken oft sehr praktisch und finden die effizienteste Lösung für eine bestimmte Sache, aber europäische Fans, ich bewundere sie einfach. Sie finden all die unterschiedlichen Kleinigkeiten und Details in Black Desert, versteckte Juwelen, die teilweise die Entwickler selbst schon vergessen haben. Es ist die Art und Weise, wie unsere Fans das Spiel genießen, die uns so fasziniert und deswegen lieben wir es, die Geschichten unserer Fans zu hören. Und jetzt wollen wir natürlich auch etwas zurückgeben, dafür, dass sie uns so lange inspiriert haben und ihnen etwas geben, was ihnen zeigt, dass die Fans hier in Europa auch geliebt werden. Wir sind stolz auf die große Fanbase hier, die uns unterstützt.

Zum Schluss hat mich natürlich noch brennend interessiert, ob wir als Fans in Deutschland dann auch bald mit einem Event wie dem VOA rechnen können. Ganz offiziell bestätigt wurde mir das noch nicht, jedoch lief die Veranstaltung für das Team von Pearl Abyss wohl sehr zufriedenstellend ab, wie mir Rick versicherte.

Es ist also denkbar, dass Events dieser Art mehr als nur einmal stattfinden und dann eventuell auch mal in Deutschland. Wir halten euch darüber natürlich auf dem Laufenden.

Das würde sicher auch unseren Redakteur Alexander Leitsch freuen, denn für ihn gehört Black Desert klar zu den 15 aktuell besten MMORPGs.