Blue Protocol zeigt eine neue Version des Charaktereditors, doch Fans sind enttäuscht: „Nichts hat sich wirklich geändert“

Der Publisher Amazon Games möchte uns bald mit einem neuen Anime-MMORPG aus Fernost beehren. Dabei gab es bereits immer wieder neue Clips und Videos zu Blue Procotol zu sehen. Dieses Mal gibt es einen Trailer zur aktuellen Version des Charaktereditors. Was sich verändert hat und wie die Fans reagieren, erfahrt ihr hier.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer widmet sich der aktuellen Fassung des Charaktereditors. Zu diesem gab es in der Vergangenheit reichlich Material. Dieses Mal gibt es Charakteranpassungen in Form der Körpermaße, neuer Frisuren, Haar- und Hautfarben sowie Make-up zu bestaunen.

Schaut euch hier den aktuellen Charakter-Editor im Trailer an.

Wie reagieren die Fans? Bei den Kollegen von massivelyop.com äußern einige User ihren Unmut in den Kommentaren. So finden sich dazu folgende Statements:

User TomTurtle: Schönes Art und Design, obwohl es etwas eingeschränkt wirkt.

User Hikari Kenzaki: Nichts wirklich hat sich verändert zu den alten Versionen. Eine Handvoll neuer Frisuren und so, aber ist im Grunde genommen derselbe Editor darunter wie zuvor.

User EmberStar: Ich kenne ein paar Personen, die superhappy wären, wenn die mehr als nur die Wahl zwischen schlanker Jüngling und Vin Diesel hätten.

Ob und inwieweit hier der Entwickler vom MMORPG Blue Protocol noch nachbessert, ist nicht bekannt. Fakt ist, dass bis zum Release im Westen noch einige Zeit vergehen wird. Damit hätte der Entwickler die Gelegenheit, noch mehr Anpassungsmöglichkeiten in sein Spiel zu integrieren.

Was ist das für ein Spiel? Blue Protocol ist ein Anime-MMORPG aus dem Hause Bandai Namco. Der Publisher ist dabei Amazon Games, der auch das künftige Throne and Liberty in den Westen bringen wird.

Im Kern handelt es sich um ein PvE-Spiel. Euch stehen dabei 5 Klassen zur Verfügung, die ähnlich wie die Jobs in Final Fantasy XIV von eurem Charakter alle erlernt werden dürfen. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr an dieser Stelle.

Zu den Features von Blue Protocol gehören:

Eine mitreißende Story

Fokus auf PvE

Dungeons und Raids im Endgame

Ein actionreiches Kampfsystem

Eine Spielwelt, die in Zonen aufgeteilt ist und jeweils 40 Spielern Platz bietet. (Innerhalb von Städten finden sich bis zu 200 Spieler ein.)

5 Klassen, die man alle erlernen kann

Blue Protocol soll zudem auf ein Free2Play-Modell setzen und sich im Westen teilweise unterscheiden. Mehr dazu gibt es in unserem Interview: Amazon bringt 2024 ein neues MMORPG – Mit PvE, Story-Fokus und ganz anders als New World.

Was sagt ihr zum neuen Charakter-Editor? Seid ihr zufrieden mit den Anpassungsmöglichkeiten oder wünscht ihr euch noch andere Optionen? Schreibt dazu in unsere Kommentare.