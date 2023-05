Vorsicht, neues MMORPG wirbt mit 6 tollen Reviews von Gaming-Seiten um euer Geld – Doch die Tests sind alle Fake

Am 06. Juni 2023 geht Battlefield 2042 mit Season 5 in die nächste Runde und präsentiert sich im Trailer gewohnt actionreich.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was sagt das MMORPG? Nachdem sie aufgeflogen sind, sagen die Macher (via twitter ): Die Tests seien nur „Platzhalter“ gewesen, die nicht hätten online gehen sollen. Man habe noch keine Reviews und habe lediglich vergessen diese Platzhalter offline zu nehmen. Man war zu aufgeregt.

Die Chefredakteurin ätzt zudem: Wenn ihr jemand so einen Test vorgelegt hätte, mit so vielen Tippfehlern, willkürlich fettgedruckten Worten und einem völligen Mangel jeder Substanz, hätte sie eine umfangreiche Überarbeitung des Textes veranlasst.

Was ist das Problem? Wie Massivelyop ausführt, hat man diesen Test nie geschrieben. Niemand habe das Spiel überhaupt gespielt. Man mache keine Tests und schon gar nicht so welche.

So warb das MMORPG um Geld: Das MMORPG hat insgesamt 6 Reviews von bekannten US-Gaming-Seiten veröffentlicht, die das Spiel in höchsten Tönen loben und ihm 5 von 5 Sternen geben (via massivlyop.com ):

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to