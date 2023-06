CoD, WoW: CEO Kotick (60) sagt: Activision Blizzard hatte nie ein Sexismus-Problem – Gibt bösen Aktivisten die Schuld

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Kotick betont zudem, was er für ein arbeiterfreundlicher Mensch sei. Er sei nicht gegen Gewerkschaften, sei der einzige der 500 Fortune-CEOs, die in einer Gewerkschaft sind. Wenn es in seiner Firma Leute geben, die sich einer Gewerkschaft anschließen wollten, sei er total dafür.

Wir haben jede mögliche Form von Untersuchung durchgeführt. Und wir hatten kein systemisches Problem mit Belästigung – niemals. Wir hatten nichts von dem, was fälschlicherweise in den Medien berichtet wurde. Aber was wir hatten, war eine sehr aggressive Arbeiterrechts-Bewegung, die hart daran gearbeitet hat, die Firma zu destabilisieren.

Der CEO von Activision Blizzard (Call of Duty, WoW) hat sich in einem Interview jetzt mit dem Sexismus-Skandal auseinandergesetzt, mit dem seine Firma seit 2021 konfrontiert ist. Laut Bobby Kotick (60) hätten Untersuchungen gezeigt, dass seine Firma nie ein Problem mit systemischem Sexismus hatte. Äußere Kräfte hätten der Firma übel mitgespielt und zu Unrecht für ein Image-Problem gesorgt.

Insert

You are going to send email to