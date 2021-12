Stillende Mütter bei Activision Blizzard sagen, jemand habe ihre Muttermilch geklaut

Was folgt daraus? Für die Frauen bei Blizzard ist die Situation der stillenden Mütter ein Beispiel für die Kultur bei Blizzard, die so von Männern geprägt ist, dass man die Belange der Frauen gar nicht auf dem Schirm hat. Hier müsse sich etwas ändern.

Was war das Problem der stillenden Gonzalez Jessica Gonzalez arbeitete von 2019 bis 2021 bei Blizzard in Irvine als Test-Analystin. Gonzalez ist Gründerin der Gruppe „ABetterABK“, die sich für Verbesserungen bei Activision Blizzard einsetzen.

Bei Activision Blizzard beschweren sich Frauen darüber, dass ihre Belange in der Chef-Etage zu wenig Gehör fanden. Als ein Beispiel für Diskriminierung führt man den Umgang mit stillenden Mütter bei Blizzard (WoW, Overwatch, Diablo) an. Das Thema sei lange vernachlässigt worden. Die Zustände seien so schlecht gewesen, dass sogar Muttermilch aus dem Kühlschrank geklaut wurde.

