Der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator ist ein Deutscher, drischt virtuelles Korn für 10.000 Euro

Im Gespräch geht es unter anderem um die Faszination an der Simulation, ein Entspannungs-Spiel als E-Sport und Preisgelder, die man als Profi so erwarten kann. Ob der E-Sports eigentlich eine Zukunft hat, erfahrt ihr in unserem großen Talk mit dem Shoutcaster Marius „verdipwnz“ Lauer:

Der Landwirtschafttsimulator ist ein riesiges Thema, vor allem in Deutschland. Der neuste Release war sogar beliebter als Battlefield und begeistert regelmäßig tausende Fans, die sich immer wieder in den virtuellen Traktor setzen und ihren Bauernhof bewirten.

Einer der mit Sicherheit seltsamsten E-Sport-Titel ist der Landwirtschaftssimulator. Die Teams fahren hier mit Traktoren, Mähdreschern und anderen Maschinen über ihre Höfe und müssen dabei schneller Heu sammeln als ihre Gegner. Im Gespräch erklärt der amtierende Weltmeister, was daran so cool ist – und warum man sich diesen Stress antut.

Insert

You are going to send email to