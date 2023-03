Steam: Ein 30€-Spiel aus der Schweiz hat völlig verändert, wie Landwirte heute Traktoren kaufen

Das steckt dahinter : Offenbar ist der Landwirtschafts-Simulator nicht nur so lukrativ, weil die Kunden für ihn bezahlen, sondern weil auch die Firmen Geld dafür auszugeben, im Spiel vorzukommen. Das ist der riesige Vorteil, wenn man in einer Nische so dominant ist, dass kein Weg mehr an dem Produkt vorbeiführt.

Gamer bauen auf Steam gerade lieber Mais an, als in Battlefield 2042 zu ballern

Am Anfang mussten wir Hersteller bitten, ob wir sie ins Spiel nehmen dürfen. Heute müssen wir überlegen, wen wir reinnehmen und was für Vorteile es für das Spiel hat – Wir haben viele, viele Marken, die dabei sein möchten.

Doch mittlerweile ist der Landwirtschafts-Simulator für viele Landwirte eine Möglichkeit geworden, sich auf dem Markt umzuschauen und zu testen, was man sich später mal kaufen will. Landwirte spielen die Simulation, fahren einen virtuellen Traktor oder ein anderes Gerät und überlegen dann, ihn sich für den eigenen Hof anzuschaffen.

Was den Titel sogar noch erfolgreicher macht: Firmen bezahlten Giants Software viel Geld, um in dem Spiel vorzukommen.

Simulationen waren schon immer ein Genre für sich: Geht’s in den meisten Genres darum, dass die Spiele möglichst viel Spaß machen, sollen Simulationen vor allem realistisch sein. Die Schweizer Firma „Giants Software“ hat sich den Realismus so zu Herzen genommen, dass ihr Spiel „Landwirtschafts- Simulator 22“ (Steam, PS4, PS5, Xbox) mittlerweile für Käufer und Verkäufer von Traktoren eine zentrale Anlaufstelle geworden ist. Die Firma profitiert davon.

