Ihr habt gewählt: Auf diese 5 neuen MMOs freut ihr euch 2023 am meisten

Dieses Jahr bringt eine Großzahl vielversprechender Titel im Bereich MMO und MMORPG mit sich. Einige davon sollen sogar noch im Laufe des Jahres spielbar sein. Im Ranking zeigen wir euch, welche ihr am meisten erwartet.

In unserer Liste mit neuen MMOs und MMORPGS für 2023 stellen wir euch vor, welche neuen Titel im Laufe der nächsten Monate noch so alle erscheinen sollen. Dort findet ihr aber haufenweise Spiele, die euch vielleicht gar nicht so sehr interessieren.

Darum haben wir euch gefragt, welche Spiele in euch die meiste Vorfreude wecken. In den Umfragen auf MeinMMO und GameStar konntet ihr uns verraten, auf welches kommende MMO ihr euch am meisten freut.

MeinMMO-Autor Mark Sellner stellt euch zusammen mit Marylin Marx, der Community Managerin der GameStar und dem Livestream-Lead Julius Busch im Talk die 5 von euch gewählte Top 5 vor.

In der Auswahl fand sich übrigens auch Pax Dei, ein neues Sandbox-MMO und eines der ersten neuen Spiele in Unreal Engine 5. Das stellen wir euch hier noch genauer vor:

Was ist Pax Dei, das neue Sandbox-MMO mit dem einzigartigen Zoom-Feature?