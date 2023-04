Auf welches kommende MMO freut ihr euch am meisten? 

Gibt es gerade MMOs, auf die ihr euch freut und deren Entwicklung ihr mitverfolgt? Verratet es uns.

Hier könnt ihr abstimmen: Wir wollen von euch per Umfrage wissen, welches MMO für euch am spannendsten ist und warum.

Die Suche nach einem neuen MMO ist gar nicht mal so einfach. Während im Singleplayer-Bereich gerne mal ein Kracher den nächsten jagt und wir gar nicht mehr wissen, wo wir die Zeit für die ganzen Spiele hernehmen sollen, sieht es bei den Massively-Multiplayer-Online-Spielen komplett anders aus.

Auch wenn ihr euch bei MMOs gerne mal auf ein Spiel für sehr lange Zeit fokussiert, ist der Drang nach etwas Neuem und Frischem abseits von World of Warcraft, Final Fantasy Online und Co. groß. Doch auf welchen MMO-Stern am Himmel habt ihr ein Auge geworfen? Das wollen wir mit der oben eingebetteten Umfrage herausfinden.

Wem die Titel oben nichts sagen, findet in den folgenden Abschnitten eine kurze Zusammenfassung der jeweiligen Spiele.

Ashes of Creation

Entwickler: Intrepid Studios | Plattform: PC | Release: unbekannt | Kostenmodell: Abo

Das Sandbox-MMO will euch eine Welt kredenzen, die auf eure Handlungen reagiert. Funktionieren soll das Ganze über ein komplexes Wirtschaftssystem, Burgbelagerungen oder dynamische Quests. Je nachdem, wem gerade die einzelnen Städte (genannte Nodes) gehören, werden andere NPCs, Quests und Geheimnisse freigeschaltet.

Ebenfalls spannend: Ihr wählt nicht wie gewohnt nur eine Klasse, sondern kombiniert zwei der insgesamt acht unterschiedlichen Klassen, sodass ein recht individueller Spielstil dabei herauskommt.

ArcheAge2

Entwickler: XLGames | Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S | Release: 2024 | Kostenmodell: Free2Play

Mit dem Nachfolger des gleichnamigen MMOs von 2014 soll alles anders und besser werden. Angefangen bei einer Optik in Unreal Engine 5, bis hin zur doppelt so großen Sandbox-Spielwelt wollen die Entwickler alles umkrempeln, grundlegenden Elementen wie den Gilden-Schlachten, Schiffskämpfen, Housing und Handel aber treu bleiben.

Blue Protocol

Entwickler: Bandai Namco | Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S | Release: 2023 | Kostenmodell: Free2Play

Das Themepark-MMO will euch mit seiner Zeitreise-Story und dem Fantasy-Setting mit leichtem SciFi Touch begeistern. Dazu kommt ein actiongeladenes und dynamisches Kampfsystem, bei dem ihr auf Kombos, Ausweichrollen und mächtige Angriffe setzt. Im Gegensatz zu anderen MMOs in diesem Bereich, erhaltet ihr eure Beute nicht direkt von gefällten Gegnern, sondern durch Crafting.

Corepunk

Entwickler: Bandai Namco | Plattform: PC | Release: unbekannt | Kostenmodell: Buy2Play

MMOs mit isometrischer Perspektive sind spätestens seit Lost Ark wieder en vogue. Corepunk bringt mit Dungeons, Mounts und einem Fokus auf Welterkundung alles mit, was das Spielerherz begehrt. Spannend ist aber das Crafting-System, bei dem ihr euch, ähnlich wie im neusten WoW Addon Dragonflight, auf einen Beruf spezialisieren müsst, um ein begabter Handwerker zu werden.

Into the Echo

Entwickler: Etlock Studios | Plattform: PC | Release: unbekannt | Kostenmodell: Unbekannt

Into the Echo will euch mit Zeitreisen und einem eher unkonventionellen Erfahrungs- und Fortschrittssystem locken. So folgen nicht alle wie die Lemminge einem vorgeschriebenen Weg, sondern erkunden individuell einzelne Aspekte des Spiels. Wie das Ganze in der Praxis aussehen soll, ist noch nicht bekannt.

Palia

Entwickler: Singularity 6 | Plattform: PC | Release: unbekannt | Kostenmodell: Free2Play

Palia ist eine Art cozy MMO. Anstatt dass ihr mal wieder die Welt vor dem Untergang bewahren müsst, konzentriert ihr euch hier auf ein einfaches Leben voller Glück und Freude. Ihr richtet euer Haus und euren Garten her, sprecht mit den Dorfbewohnern und geht fischen, in die Mine oder jagen. Stellt euch also eine Art Animal-Crossing-MMO vor.

Pantheon Rise of the Fallen

Entwickler: Visionary Realms | Plattform: PC | Release: unbekannt | Kostenmodell: Unbekannt

Mit einem High-Fantasy-Setting, 9 unterschiedlichen Völkern und 14 Klassen gehört Pantheon: Rise of the Fallen zu den eher klassischen MMOs. Der Fokus liegt mit 15 Dungeons, die es bereits zum Release geben soll, klar im PvE-Bereich.

Pioner

Entwickler: Lionheart Studio | Plattform: PC | Release: 2023 | Kostenmodell: Unbekannt

Wer mit Fantasy nicht viel anfangen kann, ist bei Pioner vielleicht goldrichtig. Denn hier geht die Post(apokalypse) ab. Als ehemaliger Spezialagent kämpft ihr gegen Monster und die Natur und versucht, irgendwie mit einem hoffentlich gut gefüllten Waffenarsenal zu überleben.

Throne and Liberty

Entwickler: NCSoft Korea | Plattform: PC, PS5, Xbox X | Release: Q1 2023 | Kostenmodell: Unbekannt

Throne and Liberty (oder auch Project TL) kennt ihr vielleicht noch unter seinem ehemaligen Namen Lineage Eternal, das eigentlich als Spiel aus der Iso-Perspektive geplant war, jetzt aber aus der Third-Person-Ansicht passieren wird. Throne and Liberty setzt auf eine offene Spielwelt, einer Waffen- statt Klassenwahl und Burgbelagerungen.

