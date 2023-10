Auf der nächsten Seite lest ihr, wie sich die Inzone Buds bei Komfort, Klangqualität und weiteren Details schlagen. Im abschließenden Fazit lest ihr, ob ich die Inzone Buds bedenkenlos empfehlen kann.

Für die Inzone Buds kommt der Inzone Hub von Sony zum Einsatz. Diese lässt sich problemlos am PC installieren. An der PS5 und auf dem Handy lässt sich keine Software einsetzen. Das ist schade, denn Sony bietet etwa für seine XM4 mit der App „Headphones Connect“ eine umfangreiche und gute App für die eigenen In-Ears und andere Kopfhörer-Produkte an. Laut Sony ist aber eine Unterstützung der “Connect”-App im 2. Quartal 2024 geplant.

Die Inzone Buds sind sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich.

